靈籤應驗！　尋人高手查出走失4個月女子身分　家屬：真是貴人

▲台南市麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇，主動比對尋獲走失4個月的53歲吳姓女子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇，發現高雄市社會局在8月17日安置一名身分不明女子，該女子疑有精神疾病無法溝通，吳員經深入比對失蹤人口資料，查出該女子係走失4個月的53歲吳姓女子，經家屬指認無誤，家屬拿1張廟宇求得的籤詩，直稱吳員是女兒的「貴人」，十分感激尋回女兒 。

巡佐吳孟宇於8月17日在身分不明系統查得一筆資料，內容為高雄市社會局在8月17日安置一名身分不明女子，起因是民眾在8月16日發現一名女子在高雄市鳥松區國小公車站前睡覺，察看外觀研判已遊蕩許久，當時該女子身上未攜帶證件查無身分，且疑有精神疾病無法溝通，高雄市社會局獲知後積極聯繫機構安置，給予妥善照顧。

巡佐吳孟宇得知消息後，便著手比對，起先查詢有地緣關係高雄市失蹤人口資料，但比對後並無所獲，又再查詢台南市失蹤人口資料，終於在2天後的8月19日發現一筆同年4月間在台南市走失的民眾符合特徵，聯繫家屬確認女子就是她走失的女兒，因深怕該女子在機構待不住離開，吳員當天立即偕同家屬前往機構指認，母親一見到自己女兒時，不斷激動詢問：「女兒妳去哪裡了，怎麼會出去這麼久」，還說，「員警您是我女兒的貴人」。





原來該名53歲的吳姓女子患有精神疾病，今年4月間由胞弟帶往醫院回診時，一時未注意突然就不知去向，家屬在走失後除報案還四處尋找，在台南市住家附近公園、超商等曾去過的地方，或者聽其鄰居好像在哪有看見，雖然都落空，也求神問卜，就是不放棄一絲希望，終於在走失4個月後，被尋獲平安回家。因為吳女認知、溝通上皆有困難，家屬對於她在外流浪4個月，感到相當不捨、訝異也慶幸能平安無事。並十分感謝吳員找到女兒。





在吳員協助家屬完成指認並護送回醫院檢查救治後，家屬突遞給員警一張求得的靈籤，發現籤詩故事內容「貴人到家堂」與本件協尋過程係由吳員主動找到人再通知家屬，發現從發生到尋獲的時間都是4個月，而且尋獲的過程也非常相似，像是人生寫好的劇本，有感冥冥之中早已安排好。