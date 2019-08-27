男大街上毆父踹機車　嗆錄影正義哥「我東區的！會相堵到」

▲陳姓男子涉嫌在新樓醫院前毆父、踹車，與路見不平的路人爭吵後，打電話向友人訴苦。（圖／翻攝自網路）

記者林悅／台南報導

60歲陳姓男子帶30多歲兒子，8月26日下午前往東區新樓醫院就醫後，在醫院前因故發生爭執，陳姓兒子竟涉嫌毆父、踹壞機車，陳男行為引起路人不平，用手機錄下陳男囂張嗆聲影像並報警查處，影片事後被人po上網路社群，引起網友公憤，痛批這名「不孝子」，紛紛轉傳影片說要陳男「紅」，讓大家看清這個人。



據了解，26日下午，陳父帶兒子到東區新樓醫院就醫後，2人在醫院前馬路因故發生爭執，陳姓兒子涉嫌毆打父親，並踹壞機車，此時1名路人目睹整個過程，認為陳男毆打父親很不應該，即拿出手機拍攝陳男錄影蒐證，並指責陳男怎可動手毆父，太不應該。

陳父指稱，其子以前吃毒吃到「傻了」！路人責問陳男說「你吃毒喔？」陳男憤怒回嗆反駁吸毒，並稱：「你說我吸毒，你錄影，我也有錄音…」，雙方為「吸毒」一事，你來我往互不相讓，陳男向路人嗆稱是「東區的！會相遇到（台語）」！

陳父向市警一分局報案指控遭兒子毆打及踹毀機車，市警一分局據報到場查處，該名熱心路人見警方到場即不再錄影。陳父表示，兒子長大了，叫兒子搬出去住，兒子都不要，每天都被兒子罵。陳父向警方說，兒子踹機車毀損部分，他不提告兒子，但毆打他家暴部分，他會到市警六分局轄區派出所提告。據了解，派出所已受理偵辦。