「士林黑寡婦」現況曝光！林森北路鴻門宴「灌醉情夫」　硫酸水泥奪2命

圖、文／鏡週刊

1995年「潘明秀連續殺人案」震驚台灣社會，時年27歲、長相清秀的小兒麻痺患者潘明秀，被警方查出先聯合情夫殺了丈夫，再和新情夫聯手謀殺舊情夫，還用硫酸毀屍滅跡，警方靠著舊情夫一枚未被腐蝕破壞的指紋，查出身分，進而逮到「黑寡婦」潘明秀。偵辦本案的員警說，潘的弱勢，成為她的最佳武器！法院最後將潘判處無期徒刑定讞，她在服刑時，獨生女兒選在父親忌日跳樓自殺，讓她再度心碎。歷經風風雨雨，7年前潘明秀因表現良好，假釋出獄，如今年過50的她，據傳已有工作，重拾新生。

▲潘明秀（中）教唆弟弟潘明鴻（左）與新歡鄭連金（右）扒光徐志忠衣物，對其潑灑強酸，並推下山坡棄屍。（圖／鏡週刊提供，下同）

夜幕低垂、華燈初上，記者來到台北市士林區一處熱鬧的十字路口，試圖打聽「黑寡婦」潘明秀的下落，老店家一聽到潘的名字，記憶彷彿全被拉了回來，老闆的手指向天橋旁一個不起眼的騎樓角落說：「那是好久的事了，她的攤子當年就擺在那…真的太可怕了，我那時也是看電視才知道的。」

棄屍潑硫酸 下體也腐蝕

老闆回憶，當時每天都會經過潘明秀的刻印攤，實在不敢相信長相清秀、講話輕聲細語的小兒麻痺患者，竟是個狠心的連續殺人凶手。

時間回到1995年10月13日傍晚，台北市士林區外雙溪劍南路山區，一名登山客在垃圾堆旁發現一具全身赤裸、焦黑的男屍，死狀奇慘。當年的知名法醫楊日松驗屍後發現，死者脖子有勒痕，胃部也檢測出酒精及安眠藥，更慘的是，男子還曾遭強酸潑灑，連下體也嚴重腐蝕。

還好警方從死者一枚未遭腐蝕、破壞的指紋，確認死者是22歲的汽車業務員徐志忠，隨即找上徐的女友潘明秀，但不論警方如何詢問，潘始終回答：「不知道前一天徐去了哪裡。」警方透過徐的同事得知，前一晚徐與朋友相約台北市林森北路的KTV，KTV員工也證實，當晚有看到一名患有小兒麻痺症的女子。

承辦此案的員警告訴本刊：「潘明秀說她很早就離開KTV；但我們調閱監視器發現，她接近午夜才跟其他3名男子一起離開，其中1人明顯醉倒。」KTV員工也告訴警方：「當時2個男人攙扶1個喝醉的男人離開，一旁還有一個罹患小兒麻痺症的女人。」

分手遭恐嚇 設計鴻門宴

警方找來同赴KTV的潘明秀友人，才得知這場聚會根本是齣精心設計的「鴻門宴」。原來徐志忠當兵時，潘琵琶別抱，和已婚的鄭連金陷入熱戀，早就想跟徐分手，但徐始終不肯，多次對她拳腳相向，還出言恐嚇要殺潘全家。潘明秀不堪其擾，找來3名友人，請大家一起灌醉徐，說要偷拍徐的裸照，讓他不要再糾纏。

當晚在KTV包廂，眾人聯合起來向徐志忠灌酒，其中一人逮住機會，趁徐離席時，快速將事先磨好的安眠藥粉摻入徐的紅酒杯中，毫無戒心的徐回來之後，大口灌了三分之二杯，不久便倒在沙發上，3名友人天真地以為幫了朋友，殊不知已成了謀殺案的共犯。

潘明秀眼看徐陷入昏睡，打電話給新歡鄭連金以及弟弟潘明鴻，請他們將「醉倒」的徐志忠扶出KTV並扛上車，這才開始了潘的真正計畫，也就是要殺掉徐志忠。

車子一路開往士林外雙溪山區，凌晨1點左右，潘明秀將車停在劍南路巷內，鄭連金、潘明鴻打開車門，將意識不清的徐志忠拖下車，導致徐頭部重創。接著2人把徐的衣服脫光，拿出童軍繩緊緊勒住他的脖子，直到斷氣，再把徐的屍體用尼龍繩捆綁在鋁梯上。

之後，3個人將6瓶硫酸潑灑在徐的身上，讓他全身嚴重腐蝕，因為擔心屍體被人發現，他們決定一不做二不休，將徐的屍體連同鋁梯一起推下山坡棄屍。

同手法殺夫 砌水泥封屍

警方持續調查後，有了更驚人的發現。原來當初潘明秀兵變，與有婦之夫鄭連金交往，徐志忠為了報復，曾拿強酸潑鄭的妻子，這已讓鄭與潘極度不滿，但真正讓潘決定殺掉徐的關鍵因素，在於3年前徐和潘聯手殺了潘的丈夫周儉，如今潘和徐的感情不若以往，讓潘惴惴不安。

「潘明秀的公公、婆婆那時一直陳情，說兒子周儉失蹤3年，請我們一定要仔細追查。」承辦員警透露，徐志忠死後第2週，潘供出自己夥同徐殺害丈夫的經過。

潘明秀的丈夫周儉跟潘一樣都是小兒麻痺患者，2人婚後生了1個女兒，但周疑似對潘家暴，讓潘難以忍受。後來，潘與經營刻印攤時認識的客人徐志忠有了情愫，2人發展出姐弟戀，這段不倫戀最後也讓周命喪黃泉。

1992年12月24日耶誕夜，周儉與潘明秀、潘明鴻在台北市一家啤酒屋聚餐，徐志忠假裝是潘明鴻的同學一同赴約。晚間11點多，周不勝酒力醉倒後，潘明秀便教唆徐與弟弟一起謀殺親夫，2人將周抬上車，由潘明秀開車至士林區一處公車亭，之後徐用繩索勒斃周，一夥人再開車南下高雄彌陀鄉潘明秀的老家，找了一處偏僻地點用水泥埋屍。

2個男人死得淒慘，命案手法如出一轍，當年許多媒體把潘明秀比喻為誘騙雄蜘蛛交歡後，再把對方吃下肚的「黑寡婦」。潘在不美滿的婚姻中，或許是被害人，但她的反擊方式實在太過極端，而且連續奪走二條人命，法院一、二審都將她判處死刑，直到更一審才改判無期徒刑，最高法院最後維持無期徒刑判決，全案定讞，潘明秀逃過一死。

嬌弱心思細 殘疾搏同情

「那時每次從看守所借提她來做筆錄，她都一直哭哭啼啼。」承辦員警回憶，潘明秀坦承犯行後的眼淚，實在讓他們感到疑惑，搞不清楚究竟是悔恨的淚水，或是感嘆自己悲慘遭遇而流下的眼淚？

潘明秀入監服刑時，女兒僅3歲，當她再次得知女兒的消息，竟是報紙上的跳樓自殺新聞照片，讓潘再次心碎。

承辦員警感嘆道：「真的很難看清一個人，哪怕是身障人士，她的思維和頭腦可能比我們還要細膩。」潘明秀利用自己的殘疾，博取朋友同情，進而達到殺人的目的，行徑讓人不寒而慄。

在獄中，潘明秀曾告訴教誨師：「因為情感糾葛痛下殺手，這麼多年來，陰影始終揮之不去，感到很後悔。」如果她當初與丈夫、情夫能成熟理性地分手，轟動台灣社會的連續殺人案，也許就不會發生。

服刑16年後，潘明秀7年前因表現良好假釋出獄，當年不到30歲的她，如今已年過50。出獄後她告訴觀護人：「對自己過去的所作所為感到後悔，希望和弟弟一起經營小生意維持生計，盼能重拾新生。」

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