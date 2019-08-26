巢運團體抗議青年買房無望　內政部：將逐步實踐居住正義

▲內政部回應青年安居議題。（示意圖／翻攝自免費圖庫stocksnap）



記者呂欣玫／綜合報導

無殼蝸牛運動滿30周年，巢運組織26日表示，高房價問題依然無解，青年買房更無望，要求各政黨說明青年安居政策主張。對此，內政部26日回應，近年積極推動社會住宅、住宅補貼等，感謝民間團體長期在居住政策的關注與努力，彼此對台灣居住環境發展有相同的願景，中央會與地方及民間合作，逐步實踐居住正義。

無殼蝸牛運動滿30周年，OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、反教育商品化聯盟等民間組織26日舉行「無殼蝸年30年記者會」，巢運組織表示，北市房價所得比從1989年的8.58上升到2014年14.94，高房價問題不但無解，青年買房更無望，要求各政黨舉行論壇說明青年安居政策主張。

對此，內政部26日指出，為健全房市並協助青年及弱勢安居，近年除了積極推動社會住宅、住宅補貼、都市更新、危老重建外，也加強市場資訊透明、不動產交易安全、核實查定土地稅基、管控外、陸資取得不動產。

內政部表示，政府積極推動8年20萬戶的社會住宅政策，目前直接興建與包租代管社宅合計近3萬戶，今年更擴大一般性租金補貼與單身婚育租金補貼共9萬戶，約為過去補貼戶數的2倍，這2種方式相輔相成之下，整體協助民眾租屋服務達12萬戶，期能讓租屋也成為安穩的居住選擇。

至於加強不動產市場資訊透明部分，內政部指出，不動產成交資訊申報登錄制度，已成為我國不動產市場交易資訊公開透明最重要的手段，108年7月31日「平均地權條例」修正，將需申報資料調整由買賣雙方於申請移轉登記時，一併申報登錄，使資訊透明機制更提升了一步。

內政部也持續健全不動產租賃市場，從去年租賃住宅市場發展及管理條例通過後，除訂定各式住宅租賃契約，以強化租賃權利義務關係外，也致力於發展租賃住宅服務業，提供租屋安全保障機制，包括從業人員專業證照制度、營業保證金代償功能及落實業者業務責任，引導租屋市場朝專業化發展。至108年7月31日止，全國已有328家業者投入租賃住宅服務，並有4,567人取得租賃住宅管理人員證書。

內政部表示，保障國民居住權益、健全住宅市場，是政府努力的目標，內政部將持續與各部會及各直轄市、縣（市）政府通力合作，務實推動各項改革。