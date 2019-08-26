　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巢運團體抗議青年買房無望　內政部：將逐步實踐居住正義

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

別墅,透天厝,房子,家（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲內政部回應青年安居議題。（示意圖／翻攝自免費圖庫stocksnap）

記者呂欣玫／綜合報導

無殼蝸牛運動滿30周年，巢運組織26日表示，高房價問題依然無解，青年買房更無望，要求各政黨說明青年安居政策主張。對此，內政部26日回應，近年積極推動社會住宅、住宅補貼等，感謝民間團體長期在居住政策的關注與努力，彼此對台灣居住環境發展有相同的願景，中央會與地方及民間合作，逐步實踐居住正義。

無殼蝸牛運動滿30周年，OURs都市改革組織、崔媽媽基金會、反教育商品化聯盟等民間組織26日舉行「無殼蝸年30年記者會」，巢運組織表示，北市房價所得比從1989年的8.58上升到2014年14.94，高房價問題不但無解，青年買房更無望，要求各政黨舉行論壇說明青年安居政策主張。

對此，內政部26日指出，為健全房市並協助青年及弱勢安居，近年除了積極推動社會住宅、住宅補貼、都市更新、危老重建外，也加強市場資訊透明、不動產交易安全、核實查定土地稅基、管控外、陸資取得不動產。

內政部表示，政府積極推動8年20萬戶的社會住宅政策，目前直接興建與包租代管社宅合計近3萬戶，今年更擴大一般性租金補貼與單身婚育租金補貼共9萬戶，約為過去補貼戶數的2倍，這2種方式相輔相成之下，整體協助民眾租屋服務達12萬戶，期能讓租屋也成為安穩的居住選擇。

至於加強不動產市場資訊透明部分，內政部指出，不動產成交資訊申報登錄制度，已成為我國不動產市場交易資訊公開透明最重要的手段，108年7月31日「平均地權條例」修正，將需申報資料調整由買賣雙方於申請移轉登記時，一併申報登錄，使資訊透明機制更提升了一步。

內政部也持續健全不動產租賃市場，從去年租賃住宅市場發展及管理條例通過後，除訂定各式住宅租賃契約，以強化租賃權利義務關係外，也致力於發展租賃住宅服務業，提供租屋安全保障機制，包括從業人員專業證照制度、營業保證金代償功能及落實業者業務責任，引導租屋市場朝專業化發展。至108年7月31日止，全國已有328家業者投入租賃住宅服務，並有4,567人取得租賃住宅管理人員證書。

內政部表示，保障國民居住權益、健全住宅市場，是政府努力的目標，內政部將持續與各部會及各直轄市、縣（市）政府通力合作，務實推動各項改革。

ET快訊
利菁認「和韓國瑜是東吳同學」！義氣挺身說話了
咬牙扛房租+學費！女大生示範全聯「350吃1週」：去市場更便

關鍵字：內政部

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統大選網路熱詞韓國瑜排第一　「郭柯王」聲量飆4倍只在同框那天

私菸案過路財神　吳宗憲代刷卡買菸賺16萬…收押當天被銀行扣回

快訊／林慶隆任期屆滿　蔡英文提名陳瑞敏任審計部審計長

巢運團體抗議青年買房無望　內政部：將逐步實踐居住正義

林昶佐、洪慈庸都是「黨友」　徐永明：時代力量會全力輔選

幕後／蔡英文堅持駐外館舍能買就不要租　除了紐約...當年還力挺約旦跟WTO

影／神秘「黑桃四」預示郭台銘當選總統　劉宥彤澄清：塔羅大師是郭粉

快訊／國安私菸案偵結起訴13人　監察委員火速申請調查

董念台要韓粉說明「韓國瑜的好」！　若有3件以上就相挺到底

韓國瑜學歷被疑造假！大學同學PO「頭髮茂密」照證明　另曝「利菁」也是同學

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

劉書宏捧一大束花獻給茵聲　台下狂起鬨「親臉頰」...好害羞

總統大選網路熱詞韓國瑜排第一　「郭柯王」聲量飆4倍只在同框那天

私菸案過路財神　吳宗憲代刷卡買菸賺16萬…收押當天被銀行扣回

快訊／林慶隆任期屆滿　蔡英文提名陳瑞敏任審計部審計長

巢運團體抗議青年買房無望　內政部：將逐步實踐居住正義

林昶佐、洪慈庸都是「黨友」　徐永明：時代力量會全力輔選

幕後／蔡英文堅持駐外館舍能買就不要租　除了紐約...當年還力挺約旦跟WTO

影／神秘「黑桃四」預示郭台銘當選總統　劉宥彤澄清：塔羅大師是郭粉

快訊／國安私菸案偵結起訴13人　監察委員火速申請調查

董念台要韓粉說明「韓國瑜的好」！　若有3件以上就相挺到底

韓國瑜學歷被疑造假！大學同學PO「頭髮茂密」照證明　另曝「利菁」也是同學

高雄男自稱遭擄到摩鐵毆打　短褲女嚇到語無倫次！警搜出毒咖啡

遠見／史瑞吉：KPI評估須改革　AI是輔佐企業最佳導師

《獵鷹與酷寒戰士》首張海報曝光　酷寒戰士剪頭髮網歡呼：終於！

美網／不被期待沒壓力　茲維列夫力求擺脫大滿貫魯蛇　

中職／八月狂象！中信兄弟躍居首位　投手戰力優於對手

上《玩很大》被狂罵「退出演藝圈去結婚」！　黃沐妍真的披婚紗：丟紅色炸彈給你嗎

木盆沙拉比臉還大！華山市場高CP值早午餐　還有濃郁奶茶

世籃賽／體認非每場必勝　透納：很多隊想擊敗美國隊

李玟強勢登場《聲林2》　蕭敬騰台上講悄悄話...密曝超貼心舉動

Kobe要球他竟沒給還出手砍三分？　林書豪解釋原因稱老大很開心

政治熱門新聞

韓國瑜學歷被疑造假　大學同學P..

榜單曝光　韓國瑜怒了：我被逼到..

韓國瑜秀畢業證書　黃創夏675..

快訊／蔡英文道歉：紐約辦事處是..

讚韓「最棒英文師」？王淺秋回應..

韓國瑜秀東吳畢業證書：黑函零容..

坦承韓民調低迷　顏寬恒：9/1..

「現在誰看台北？」韓國瑜酸柯又..

學歷遭質疑造假！韓國瑜怒了將提..

私菸案2少將不同命！林國欽被爆..

李佳芬：大選將是自治史最慘烈

韓國瑜用晶晶體　美商執行長：他..

郭台銘籌組青年軍　「借將」深化..

接韓競辦幹部　顏寬恒：全力以赴

更多熱門

相關新聞

影／2分鐘看新版身分證7功能

行政院長蘇貞昌22日在行政院會上，拍板定案新式數位身分證109年10月開始全國換發，新功能令人期待，蘇貞昌也透過2分鐘影片掛保證，讓民眾快速了解新版數位身分證功能整合7事項的個人化服務，讓民眾可以「秀才不出門能辦天下事」。

快訊／政院：明年10月全面換發新身分證

新身分證「隱藏知識」公開　數位功能大解密

數位身分證有國旗　40億增8功能

移民署加入查賄行列　邱豐光：責無旁貸

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面