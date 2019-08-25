　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林右昌連任童軍總會理事長　鼓勵各縣市廣泛成立童軍團

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者郭世賢／基隆報導

中華民國童軍總會，25日於台北國賓大飯店，舉行第26屆理事長暨理監事就職典禮，擔任總會理事長的基隆市長林右昌順利連任，今日秀出年輕參加童軍訓練結業證書、繡有「一日童軍、一世童軍」領圈，期許和來自各地童軍夥伴繼續打拼，將推動「童軍運動人口倍增計畫」，鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。

▲ 林右昌連任童軍總會理事長 鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 林右昌連任童軍總會理事長，鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

同為童軍總會會長的總統蔡英文親臨會場予以勉勵，表示這三年來，童軍總會完成將童軍活動辦理制度化、組織結構年輕化及加強國際交流。尤其，成功爭取到第27屆亞太區童軍領袖會議，2021年來到台灣舉辦，這將是台灣睽違將近三十二年後，再一次舉辦亞太區等級的國際童軍領袖會議。

▲ 林右昌連任童軍總會理事長 鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。（圖／記者郭世賢翻攝）

總統舉2018年7月在成功嶺舉辦第十一屆全國大露營、還有到美國參加第二十四屆童軍大露營是成功例子，期勉林理事長一定要讓童軍總會的功能發揮淋漓盡致，繼續進一步推廣各類童軍活動，帶給年輕世代有更好的學習跟成長的機會。

順利連任理事長的林右昌感謝各界與童軍夥伴同心協力，讓參加世界大露營、就職典禮順利圓滿，並繼續為童軍運動服務與打拼，表示順利完成第十一屆全國大露營，並爭取到2021年亞太區童軍領袖會議在我國舉辦。

▲ 林右昌連任童軍總會理事長 鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌表示，更感謝教育部、內政部全力協助跟支持，讓陽明山國家營地，終於可以從內政部變更管理權到教育部，也感謝教育部全力支持今年已編列一千多萬預算，後續要來經營管理陽明山國家營地，這對童軍運動發展是歷史性一步。

林右昌說，對於童軍總會未來三年目標與方向，他表示，將2022年舉辦第12次全國大露營、建立我國每4年舉辦全國大露營制度，與亞太區大露營、世界大露營接軌，同時配合WOSM2023中程計畫，推動「童軍運動人口倍增計畫」，鼓勵各縣市、鄉鎮市到社區成立童軍團，配合108年推動新課綱，強化童軍戶外活動和大自然結合。

▲ 林右昌連任童軍總會理事長 鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 林右昌連任童軍總會理事長 鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
星培搭飛機…別人錢包滾來腳邊　「見5000現金收起來」下場曝
Albee露天解放…這張泳裝美照「被狂放大右上角」

關鍵字：中華民國童軍總會,林右昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林右昌連任童軍總會理事長　鼓勵各縣市廣泛成立童軍團

一周天氣出爐！菲東又有熱帶擾動醞釀...　周四再變天「下雨熱區曝」

孕媽夢到「透明寶寶化成水」...8週沒心跳引產　回家撞1巧合傻了：整面牆打掉

快訊／對流雨彈再襲！雨區擴大　桃竹苗8縣市發「大雨特報」

南投奧萬大巨樹不敵白鹿倒塌　今、明休園搶修「遊客可辦退房」

更新／白鹿農損2547萬...台東最嚴重　香蕉、釋迦慘遭殃

「妳肚裡寶寶託夢」約見面！台中男狂私訊「雙腿要OO」...辣孕媽霸氣回敬

信義區南山大樓「一陣天搖地動」後升天！　大叔巧手改裝成火箭…網全跪了

動物滿天飛！2019國際風箏節　海陸動物齊翱翔

白鹿登陸福建！海、陸警全解除　雨彈續炸「南高屏、台東」

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

林右昌連任童軍總會理事長　鼓勵各縣市廣泛成立童軍團

一周天氣出爐！菲東又有熱帶擾動醞釀...　周四再變天「下雨熱區曝」

孕媽夢到「透明寶寶化成水」...8週沒心跳引產　回家撞1巧合傻了：整面牆打掉

快訊／對流雨彈再襲！雨區擴大　桃竹苗8縣市發「大雨特報」

南投奧萬大巨樹不敵白鹿倒塌　今、明休園搶修「遊客可辦退房」

更新／白鹿農損2547萬...台東最嚴重　香蕉、釋迦慘遭殃

「妳肚裡寶寶託夢」約見面！台中男狂私訊「雙腿要OO」...辣孕媽霸氣回敬

信義區南山大樓「一陣天搖地動」後升天！　大叔巧手改裝成火箭…網全跪了

動物滿天飛！2019國際風箏節　海陸動物齊翱翔

白鹿登陸福建！海、陸警全解除　雨彈續炸「南高屏、台東」

颱風期間強化整備應變能力　玉井警力保民眾生命財產安全

世籃賽／挺進美國正選12人　懷特負傷重摔無大礙

大風吹！哈士奇壓底盤「順風拉屎」　右下「滾一圈」糗翻

林右昌連任童軍總會理事長　鼓勵各縣市廣泛成立童軍團

清晨起來看到「滿地雪花」　兇手裝無辜不久...自己走進籠子懺悔

頭油OUT！夏季洗髮「5步驟」，涼感蓬鬆信手拈來

一周天氣出爐！菲東又有熱帶擾動醞釀...　周四再變天「下雨熱區曝」

不斷更新／蘇智傑單場雙響狂灌4分　3局結束統一4：0富邦

女星患不治之症…連續咳2年　喝一口酒咳出血「半張衛生紙染紅」

紅尾鵟北漂26公里找家！　走失21天尋回媽感動：你怎麼變胖了

生活熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不..

路撿手機！妹子請客報答…神展開

窄裙妹趕學校簡報！蜜大腿炸裂超..

比內用便宜　他叫外送到店裡

早餐店板娘送兒保時捷！40K男..

教長：快樂嬤的真實與智慧永存心..

帶女友回家嬤嫌：怎找這樣的　結..

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

他泡茶醒腦　「茶包黏黏的」一看..

台北也有炸全雞　她PO吮指品嚐..

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

白鹿颱風海警　預計上午解除

3女性友人被包養　他曝：變勝利..

男客買便當狂賒2萬元不還　闆娘..

更多熱門

相關新聞

林右昌稱已瘦4公斤　蔡英文：會做事才是重點

基隆市長林右昌學生時期帥照曝光，引發網友熱烈迴響，日前林右昌宣示要開始瘦身減重計畫，25日出席童軍活動時，媒體關心減肥成果，他便轉頭向總統蔡英文說，「報告總統！我已經減4公斤」，蔡英文則笑回，「身材不是重點，會做事才是重點，不是嗎？」

林右昌夜跑　網友幫點名鄭文燦

林右昌同意侯友宜「核四是假議題」

林右昌：可和鄭文燦、潘孟安討論減肥

國家機器監控韓？　林右昌：行正做直不用擔心

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

尼克求婚Ashly7個月突爆分手危機

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

颱風夜倒塌路樹殺人　爸淚：他血流到乾

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

NASA：正在調查第一起太空犯罪

曾揚言：讓房子變凶宅！老藥師持刀殺妻再自刎

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

民眾下月消費時　多使用雲端發票

路撿手機！妹子請客報答…神展開

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面