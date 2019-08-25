記者郭世賢／基隆報導

中華民國童軍總會，25日於台北國賓大飯店，舉行第26屆理事長暨理監事就職典禮，擔任總會理事長的基隆市長林右昌順利連任，今日秀出年輕參加童軍訓練結業證書、繡有「一日童軍、一世童軍」領圈，期許和來自各地童軍夥伴繼續打拼，將推動「童軍運動人口倍增計畫」，鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。

▲ 林右昌連任童軍總會理事長，鼓勵各縣市廣泛成立童軍團。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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同為童軍總會會長的總統蔡英文親臨會場予以勉勵，表示這三年來，童軍總會完成將童軍活動辦理制度化、組織結構年輕化及加強國際交流。尤其，成功爭取到第27屆亞太區童軍領袖會議，2021年來到台灣舉辦，這將是台灣睽違將近三十二年後，再一次舉辦亞太區等級的國際童軍領袖會議。

總統舉2018年7月在成功嶺舉辦第十一屆全國大露營、還有到美國參加第二十四屆童軍大露營是成功例子，期勉林理事長一定要讓童軍總會的功能發揮淋漓盡致，繼續進一步推廣各類童軍活動，帶給年輕世代有更好的學習跟成長的機會。

順利連任理事長的林右昌感謝各界與童軍夥伴同心協力，讓參加世界大露營、就職典禮順利圓滿，並繼續為童軍運動服務與打拼，表示順利完成第十一屆全國大露營，並爭取到2021年亞太區童軍領袖會議在我國舉辦。

林右昌表示，更感謝教育部、內政部全力協助跟支持，讓陽明山國家營地，終於可以從內政部變更管理權到教育部，也感謝教育部全力支持今年已編列一千多萬預算，後續要來經營管理陽明山國家營地，這對童軍運動發展是歷史性一步。

林右昌說，對於童軍總會未來三年目標與方向，他表示，將2022年舉辦第12次全國大露營、建立我國每4年舉辦全國大露營制度，與亞太區大露營、世界大露營接軌，同時配合WOSM2023中程計畫，推動「童軍運動人口倍增計畫」，鼓勵各縣市、鄉鎮市到社區成立童軍團，配合108年推動新課綱，強化童軍戶外活動和大自然結合。