翁猝死房內「屍水四淌」！租客控屍臭滿屋不處理　房東怒拍門：出來對質

▲房東陳太太強調自己並未不處理，每天都有到租屋處清潔、打掃。（圖／東森新聞）



記者莊智勝／台北報導

台北市信義區一名賈姓婦人控訴，租屋處隔壁的吳姓老翁6月底在其房內猝死，直到死亡多日後飄出濃濃屍臭，且屍水還流到對面房間，她才驚覺不對並報警處理；而事後房東還放任屍臭味飄散、並未積極處理，她無法忍受只好向媒體投訴。對此，房東陳太太則駁斥，屍臭味本來就不易消除，她每天都有到房內清潔、消毒，並非置之不理；陳太太還反控，賈姓婦人拖欠房租、水電費，「我跟她無冤無仇，為什麼要去說這些有的沒的？」

賈婦指出，她向陳太太承租位在信義區的房間，但108年6月底時她卻不斷聞到租屋處有濃烈屍臭，且隔壁吳姓老翁的房門底下還流出大片不明液體，她驚覺情況不太對，報警破門後才發現吳翁早已猝死房內多日；而對面的房客也因屍水流入房間，嚇得不敢再住，事發後急忙搬離。

▲吳翁猝死房內，屍水還從房門底下流向對面房間。（圖／東森新聞）

賈婦向媒體控訴，在吳翁的屍體處理掉之後，因天氣炎熱，屋內的屍臭還是久久不散，她多次向房東陳太太反映，但對方的態度卻相當消極，甚至對她置之不理。對此，陳太太也有話要說，她反駁，在發現吳翁死亡後，第一時間已經找弟弟來將屍體運走，且這2個多月以來，也不斷在進行清理。

「那個（屍臭）要慢慢消嘛！怎麼可能一下子就消掉呢？」陳太太表示，自己每天都有到場清潔，味道多多少少都會有，她也買了消毒水、漂白劑清洗，現在早就已經聞不到味道；而該間房間現階段正在準備進行清理、粉刷，未來也將尋找新租客入住。

▲現在幾乎已經聞不太到屍臭味，該間房間也已找到新房客，正準備重新粉刷。（圖／東森新聞）

見到大批媒體記者到場採訪，陳太太氣得直接走到賈婦房前拍打房門，要她出面對質，但當時賈婦似乎不在屋內，許久無人應門。陳太太反控，賈婦入住後時常拖欠房租、水電費用，「她欠我錢啊！我今天來找她收費也不在啊，房租、水電費都沒繳；我跟她也無冤無仇，為什麼要去說這些有的沒的？」

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▲陳太太氣得去拍賈婦房門，要她出來當面對質。（圖／東森新聞）