輕颱白鹿來襲　屏東150部抽水機待命

▲屏東縣長潘孟安24日上午分別前往沿海低漥易淹的佳冬、林邊及南州鄉視察防洪設施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安24日上午分別前往沿海低漥易淹的佳冬、林邊及南州鄉視察防洪設施，檢視大型抽水設備是否運作正常，指示各鄉鎮公所隨時監控掌握水情因應，並對山區土石流潛勢區進行預防性撤離、安置，做好防颱防災準備，以減輕颱風可能帶來的災害。

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▲▼潘孟安視察南州、林邊、佳冬等地區排水情況。

白鹿颱風預計今天下午從恆春半島登陸，其外圍環流從清晨起已在恆春半島、屏北山區及沿海地區山區帶來明顯雨勢，其中以泰武鄉西大武山於上午11時許已降下131毫米雨量最多。

潘孟安早上和行政院長蘇貞昌完成防災視訊會議後，隨即前往南州鄉牛埔溪函仔口橋、佳冬鄉塭仔抽水站及林邊鄉A幹線抽水站了解當地防災整備及抽水機運作情形。

潘孟安表示，目前全縣易淹水區域共建置15座抽水站，今年另增購15部移動式抽水機，佈設南州鄉萬華滯洪池、林邊鄉八甲頭排水、瑤仔口橋下游側等處，目前縣境已有130部移動式抽水機佈設。

他說，南州萬華及佳冬海埔過去雖為屏東縣易淹水且消退最慢的地區，但經過排水設施的改善之後，已在日前的豪雨看見顯著的成效，而縣府也會保持警覺，面對日後颱風及西南氣流所可能帶來的強大雨量，持續做好防災準備。

由於恆春半島今晚10時才會脫離白鹿颱風暴風圈，其外圍環流仍會帶來不少雨量，縣長要求縣府團隊及各鄉鎮災防中心仍不可以掉以輕心，隨時監控掌握水情，務必將災害降到最低。