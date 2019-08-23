快訊／高雄宣布5區域24日停止上班上課　白鹿襲台風雨達標

記者柯沛辰、賴文萱／高雄報導

輕颱白鹿襲台，風雨持續增強。高雄市政府23日晚間宣布，根據氣象局預報資料，24日雨量已達停班停課標準，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區明（24）日停止上班上課。不過，市府晚間8點30分已改宣布為全市停班停課。

白鹿颱風目前約以每小時25公里速度持續逼近台灣，目前陸警範圍再度擴大，除台東、屏東及恆春半島外，再納入高雄、花蓮。國家災害防救科技中心研判，台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣及雲林縣7縣市將面臨7級強風衝擊。

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▲白鹿23日晚間19:00衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，白鹿未來強度、暴風圈有持續增強擴大的趨勢，預估暴風圈清晨會影響東南部近海，24日上午開始影響台灣陸地。下半天起，隨著颱風接近，東半部地區雲量已經開始增多，也會開始出現間歇降雨，晚上到周六清晨，雨勢會逐漸更加明顯。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》標準，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時內雨量達350毫米，得發布停止上班及上課，但實際「災防假」宣布與否，則以各縣市權責機關發布為準。

▲白鹿颱風路徑預測。（圖／中央氣象局）