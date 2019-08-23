北市15名副分局長大搬風　中山副分局長張耀仁調升捷警隊隊長

▲北市警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）
記者邱中岳／台北報導
北市警局23日下午6時許，發布北市15名中階警官調、陞任新職務，其中，中山分局副分局長張耀仁陞任捷運警察隊長，蔡煉勇則由北投交通組長陞任北市交通警察大隊副大隊長，15名中階警官調任將於27日完成。
北市警局中階警官調任名單：
1 沈能成 本局交通警察大隊副大隊長調陞本局保安科專員(第四序列)
2 蔡煉勇 本局北投分局交通組組長調陞本局交通警察大隊副大隊長
3 張耀仁 本局中山分局副分局長調陞本局捷運警察隊隊長
4 黃志成 本局信義分局副分局長調任本局中山分局副分局長
5 陳勇華 本局中正第一分局副分局長調任本局信義分局副分局長
6 吳宜蓉 本局士林分局副分局長調任本局中正第一分局副分局長
7 張久宜 本局文山第二分局副分局長調任本局士林分局副分局長
8 楊坤明 本局文山第一分局副分局長調任本局文山第二分 副分局長
9 陳孟欣 內政部警政署專員(第四序列)調任本局文山第一分局副分局長
10 江勛貴 本局後勤科專員(第五序列)調任本局北投分局副分局長
11 林至聰 內政部警政署秘書調任本局後勤科專員(第五序列)
12 邱能助 本局松山分局副分局長調任本局萬華分局副分局長
13 黃煥宜 本局大同分局副分局長調任本局松山分局副分局長
14 李兆欣 本局內湖分局副分局長調任本局大同分局副分局長
15 林本泓 本局中山分局行政組組長調陞本局內湖分局副分局長
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