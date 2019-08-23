廢土案「一審9年二審無罪」　徐耀昌：圖利＆服務僅一線之隔

▲苗栗縣長徐耀昌被控擔任頭份鎮長時放水核發棄土證明，二審台灣高等法院23日改判無罪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌被控於擔任頭份鎮長時放水核發棄土證明，一審被依圖利罪判處9年徒刑，二審台灣高等法院23日改判無罪，可上訴，因此徐耀昌接受媒體採訪時表示「圖利與為民服務，僅一線之隔」，也批一審是「烏龍判決」。

徐耀昌被控於1998年及19998年擔任頭份鎮長時，與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，讓業者獲利新台幣1291萬餘元，台北地檢署89年起訴，經13年審理，台北地方法院2013年依貪汙治罪條例之「圖利罪」，判處徐耀昌9年徒刑、褫奪公權6年。

徐耀昌表示，這個案子從1998年起，將近22年的時間，對他的生活造成很大的壓力，而這次宣判能夠還他清白，首先感謝高院的審判長、法官能明察秋毫，能很認真的審理，認真聽當事人陳述，未來要認真做每件事。

徐耀昌也強調，自己從沒拿過別人一毛錢，更沒有去跟人喝過花酒、吃過一頓飯，然後就莫名其妙地被檢察官起訴，加上一審的烏龍判決，讓他一度對台灣的司法心灰意冷。徐也說，所謂的圖利與為民服務，真的僅有一線之隔，自己應該嚴守分際之外，也將做好依法行政的重責大任。