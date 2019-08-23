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私菸風暴還有後續！另分他案再追馬英九時代開始的「機邊交貨」

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▲桃園市機師工會白姓幹部去年7月華航罷工期間，涉嫌偽造機師支援意願調查表，影響華航人力調度挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲北檢將另案追查馬英九時代私菸團購改採「機邊交貨」是否涉弊。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，在1個多月時間內蒐證起訴總統府侍衛室少校吳宗憲等13人、緩起訴6人，但結案範圍僅止於總統蔡英文7月的自由民主之旅，檢調另掌握蔡任內前2次出訪，及前朝馬英九時代的出訪專機遭夾帶私菸案情，尤其是從馬時代開始的菸品不上機、改採「機邊交貨」決策過程，被列為下波追查重點。

檢調查出，國安人員利用總統出訪專機購買免稅品從前總統陳水扁時代開始，幾乎都是由航空公司提供免稅商品型錄給總統府侍衛室承辦人，由國安單位內部統計彙整訂單，到前總統馬英九任內的2010年久博專案，私菸團購首度破千條。

▲▼華航2006年-2019年專機菸品資料。（圖／資料華航提供／ETtoday製圖）

▲華航歷年負責總統出訪專機時的免稅菸品銷售資料。（圖／資料華航提供／ETtoday製圖）

近年疑因稅捐提高，菸品單價幾乎翻倍，每次跟著總統行程「回來」的菸量越來越多，馬任內國安團購私菸高峰，是2016年「久安專案」3677條，而這次也是華航首度安排菸品不上飛機，等專機回台後在機場倉庫領取的「機邊交貨」模式。

此外，檢調也根據總統府侍衛室軍官吳宗憲、張恆嘉2人供詞，掌握蔡英文前2次「同慶之旅」、「海洋民主之旅」的私菸團購過程，現已簽分他案，持續追查當年華航改採機邊交貨，以及過去曾參與大量團購菸品的涉案人員。

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關鍵字：私菸,國安局,特勤,吳宗憲,張恒嘉,免稅菸,關務署,團購,華航,空品處,馬英九,蔡英文

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