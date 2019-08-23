打造神級童顏不用花大錢！　小資女必備眼霜緊緻眼周超有感

記者鍾欣妍／綜合報導

你知道全身肌膚哪裡容易透露年齡的秘密嗎？答案之一是眼周，尤其現代女性的老化年齡不斷提早，女孩們不要以為年紀輕輕，就可以忽略眼周保養，小細紋跑出來可是會瞬間讓你老5歲以上！

▲現代女性老化年齡提早，加上長期使用3C產品，年輕女孩的眼周也會出現細紋。（圖／免費圖庫pakutaso）

不管是在家或出門，大家手機一秒不離身、低頭猛滑，就像罹患3C成癮症，不只會造成眼周出現皺紋，還會容易暗沉，看起來老態盡現。美肌博士Kevin老師就曾透露，自己青少年時期整張臉長滿痘痘，不敢隨便嘗試保養品，唯獨眼周沒有長痘，便開始大膽使用眼霜，一路保養眼周到現在，維持肌膚透亮。



▲網路激推新款自然美PS美美妍眼霜，具有抗老、滋養、亮白、修護和保濕功能。（圖／取自龍眼媽與愛演小龍眼臉書粉絲團)

因此，塗抹眼霜不再是熟齡肌的專利，但小資女要打造神級童顏，讓眼睛明亮有神，卻不想買貴又踩雷，這時挑到CP值高的產品就格外重要，近日網路激推一款自然美最新款的眼霜，質地清爽不黏膩，少少用量就能輕鬆推開，主打抗老、滋養、亮白、修護和保濕功能，別小看這一支，除了能緊緻眼周，還能全效修護全臉。

▲自然美眼霜主打質地清爽，一支眼周、全臉都可塗抹，限時限量買1送3史上最優惠。（圖／取自Her 和她)

拒絕讓眼周出賣年齡，除了用對眼霜產品，搭配眼部保養功更能事半功倍，第一步就是用無名指，以輕彈方式塗膜，切記不能拉扯到肌膚，第二步以打圈按摩3到4次，幫助血液循環，也讓眼周肌膚喝飽水，年輕女孩要預防細紋增生，就從眼周保養開始吧。