▲女子在備餐時手遭絞肉機捲入，公關人員表示不清楚狀況，僅強調會負責後續處理。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市京站2樓知名鬆餅店，22日上午開門前發生1名女店員右手掌遭絞肉機捲入，警消獲報到場協助仍無法脫困，情急之下只能抱著絞肉機搭救護車前往醫院，而鬆餅店公關則出面回應，「將全力協助後續處理」。

警方調查，22日上午9時許，位於京站2樓的鬆餅店在營業前備料，1名28歲的鬆餅店林姓店員，在操作絞肉機時，整隻右手不慎遭捲入，當場整個手掌粉碎性骨折，痛得當場哀號。

店員見狀趕忙報警，警消到場後原本想替女子脫困，但因機器拆卸不易，緊急將林女連同機台送醫，目前仍在醫院開刀，店家也委託機器廠商協助處理脫困。

▲女子在知名鬆餅店上班，但備餐時手遭絞肉機捲入，抱著機台由救護人員送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

而該知名鬆餅店除了點心之外，也有提供飲食餐點，而當時女子則是在廚房備餐，鬆餅店公關則表示，所有狀況都不清楚，僅先以林女的就醫問題以及身體狀況為優先處理部分。

店家對於事發原因表示不清楚，僅強調公司平時在教育訓練、執行手冊都有做固定宣導，且該員工在店內服務2年多，算是店裡資深員工，平時對於實務操作也都相當落實，不知為何發生事故。

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