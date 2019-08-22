美領館噴漆「中國必勝」關4週　陸官媒批港司法「雙標」

▲香港721遊行中，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸男子秦鏡鈞日前試圖在美國駐港澳總領事館大門上，用紅漆噴「中國必勝」，並於兩天後被判監禁4週。《人民日報》21日晚間評論，比起日前在香港「反送中」活動中，對中聯辦前的大陸國徽噴漆的示威者，「兩宗案件孰緩孰急、孰輕孰重一目瞭然。」

《人民日報》微博21日發表標題為「孰輕孰重一目瞭然，司法雙標可以休矣」的評論，內容提到，「在美國駐港總領事館大門塗字，不到兩日男子即被火速判刑；圍攻香港中聯辦，投擲油漆彈污損、侮辱國徽，肇事暴徒至今仍保釋在外。」

評論指出，期盼香港止暴制亂、恢復秩序的香港市民再也不願看到「警方執法抓人，法官輕率放人」，以及出於義憤反對外部勢力的人被速判入獄，違法的極端暴力分子卻逍遙法外、招搖過市。評論強調「在此緊要關頭，司法機關不能再釋放錯誤信號。理性認識、清晰判斷，以雷霆手段和強力行動處置暴力示威者，應是香港司法機關應有的態度和作為。」

▲美國駐香港及澳門總領事館。（圖／翻攝自Google map）

微博在同一天深夜發表的另一篇評論中寫道，「司法是人心的風向標，怎麼判就會導致怎麼幹。司法更是公平正義的總閘門，若總是警察抓人、法官放人， 社會如何有序？對待違法行為，必須一把尺子量到底。 ​​​​」

一名大陸男子18日晚間前往美國駐港澳總領事館，試圖在大門上用紅漆噴「中國必勝」，但還沒完成就被保安發現並制止。該男被指控一項刑事毀壞罪，於20日在香港東區法院被判監禁4週。

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