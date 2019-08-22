24歲女小腹隆起「以為懷孕」...去醫院驗出癌症末期　男友「回4字」她秒掉淚

▲24歲的葉欣原本以為自己懷孕，沒想竟是得了癌症。（示意圖，非當事人／翻攝自pakutas）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江杭州市一名24歲女子葉欣（化名）今年4月開始發現自己身體上的異常變化，除了肚子脹痛、月經遲遲沒來之外，小腹還微微隆起，當時她以為可能是懷孕，便到醫院做檢查，沒想到竟被驗出已患癌症末期。事後，男友小杜（化名）一聽到這消息，當場對葉欣說，「嫁給我吧！」

綜合陸媒報導，葉欣和小杜是大學同學，兩人從大三至今已相戀整整4年。直到今年4月，葉欣發現自己大便的次數變多，而且還伴有肚子脹痛的情況，原本她並沒有在意，以為只太累，休息一下就會好，不過一段時間後，這樣的情形不僅沒有好轉，甚至連月經都遲遲沒來。

一連串的異常跡象，加上小腹已微微隆起，葉欣便開心地對男友說，「聽說懷孕的人排便次數會變多，我會不會是懷孕了？」據悉，兩人原本就有結婚的打算，經過一番商量後，他們決定去醫院檢查，若真的懷孕就把結婚日期提前。

▲小杜得知女友罹患癌症仍不離不棄。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫PEXELS）

事後，葉欣到醫院檢查，發現並不是懷孕，是罹患「結腸黏液腺癌晚期」，而且已轉移到卵巢；從那一刻開始，她開始感到絕望，整天吃不下飯、睡不著覺，導致身體暴瘦，腹脹加劇。

小杜看見女友這副模樣內心十分不捨，當場說出「嫁給我吧」，讓對方感動到立刻落淚。幾天之後，小杜掏出準備好的戒指，向葉欣求婚；當天，兩人就已經在民政局完成了登記手續。

被檢查出罹患癌症後的一個月以來，葉欣到上海、北京接受了一系列藥物治療，但效果卻不大，腹腔內的積水漸漸變多、肚子越來越大，無數次碰壁後，才決定到杭州進行「減瘤手術」，從兩側卵巢部位各取出20多公分的腫瘤。據悉，在一段時間的營養治療後，術後葉欣的肚子大小已回到正常狀態，目前恢復狀態良好，正定期接受術後化療。

