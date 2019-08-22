少女們搶著要！「復古打字機鍵盤」手機也可使用　小資價千元就可入手

不管是學生或是上班族，每次只要一上辦公桌總是戰鬥力瞬間銳減50%嗎？最時尚鍵盤來啦～《Logitech羅技》讓你跟醜不拉機鍵盤說再見，推出少女心直噴射的「玫瑰粉、珍珠白」K380藍牙鍵盤，圓形按鍵加上打字機造型，一路闖進你心窩～讓你雜亂不堪的辦公桌瞬間變成網美打卡背景！上班也是一種小確幸！

打字機復古造型好想要

跟傳統式黑色鍵盤說再見～以霧面磨砂質感讓你打字時也能「細細品嚐」觸感，打字機造型讓你不管是在辦公室或是咖啡廳，絕對都能是時尚全場焦點！揮別以往超大聲鍵盤，微靜音的舒適感絕對能大大提升工作效率（老闆你聽到了嗎？）

「玫瑰粉、珍珠白」男女都喜歡

應該不管是哪個年紀的女孩，看到如此粉嫩嫩的玫瑰粉絕對都會少女心狂噴吧！各位男性們不要大喊不公平，除了少女最愛的玫瑰色以外，《Logitech》也出了象牙白，是不是也超時尚的！鍵盤除了圓形仿復古打字機造型外，中間更有微凹設計，美又實用更符合人體工學。

鍵盤界的高顏值模範生

除了外型輕巧方便外出也不是問題外，還可透過藍芽連線同時連接三台裝置。並且支援Windows、Android、iOS等多種作業系統，開機即自動辨識連接設備。更貼心的是「超省電」！只要兩顆AAA電池竟可續航長達2年，讓你打字不中斷！長時間不使用還會自動進入休眠，根本鍵盤界的高顏值模範生！

買鍵盤再送「新衣」

有了時尚鍵盤不能沒有時尚新衣，即日起購買鍵盤更贈送精緻羊毛氈平板鍵盤套，共有兩色可挑選「皮革棕、珠光白」。儂編實測放下Apple Mac Air+鍵盤完全沒問題，自己私心偷偷私下珠光白超美麗又精緻，淺灰、珍珠白再配上粉紅色真心愛！

1000元竟然還有找

「玫瑰粉、珍珠白」兩款新色全同通路都開賣了！還不快去買！1000元有找的小資價，有顏值又有頭腦的「模範生鍵盤」，擺在桌上絕對讓你心花開，長時間在電腦前也不厭倦！（老闆快幫我買這個增加我的工作效率）

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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