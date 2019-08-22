一年只出現8天的火人節　傳達自由與覺醒精神的女英雄

burning man火人節是美國內華達州的年度盛事，這個活動固定在黑岩城市內規劃一個臨時社區，開放讓許多藝術家和建築師以實驗性質包括互動雕塑，建築，裝置，表演…等各種作品參與其中，藉此探索各種形式的自我表達。1986年首次在舊金山的貝克海灘舉行，由Larry Harvey和一群朋友組成的小型活動，從那以後每年舉行，活動日期從8月的最後一個星期日到9月的第一個星期一，共八天。

建築師John Marx前幾日公布了他參與的作品－Andromeda Reimagined：深海的避難所，重新解釋了「仙女座Andromeda」所代表的涵義。

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仙女座是希臘神話中「被鏈條拴住的女神」安朵美達，其被廣為人知的故事是：她做為衣索比亞公主為了拯救全國人民被綁在海岸岩石上，欲獻祭給海怪刻托。千鈞一髮時遇到王子復仇記中的玻耳修斯用女妖美杜莎的頭把海怪化為岩石，不但救了她還成婚建立了邁錫尼城，即玻耳修斯王朝。安朵美達去世後，智慧女神雅典娜在天上製成仙女座來紀念她。而仙女座β，在歐洲又被稱為「魔星」，便象徵著美杜莎的頭。

「Andromeda Reimagined：深海灘的避難所」是一個互動裝置，目的是尊重女性英雄，鼓勵賦予女性權力，並為音樂會觀眾提供遮蔽區。John Marx將仙女座希臘神話重新想像成「一個堅強而獨立的女人，在一個國家中處於拯救與幫助他人的女性。」

圖片來源／John Marx

資料來源／designboom，archdaily，wikipedia

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