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影／瘋狂叫囂！下秒遭壯碩女「左勾拳KO」倒地...他起身連滾帶爬逃跑

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▲▼▲男子挑釁女生，反被一拳打爆。（圖／翻攝LiveLeak影片截圖）

▲男子挑釁女生，反被一拳打爆。（合成圖／翻攝LiveLeak影片截圖，下同）

 記者邱茀濱／綜合報導

國外一名網友近日PO出一段影片引發熱議，一名男子在大馬路上瘋狂挑釁一名身材較壯碩的女子，結果女方慢慢向前，突然一記左勾拳把男子打趴在地，讓他久久爬不起來，一臉恍惚在地上翻了幾圈，讓一旁觀看的民眾驚呼不已。影片曝光後，網友紛紛留言，「來自地獄的左勾拳阿」、「女的一看就重量級，分明找死」。

這段29秒的影片20日被分享到LiveLeak網站上，影片顯示一名頭戴紅巾的瘦弱男子站在馬路上，不停拍打著自己的褲子對一名穿著粉紅衣、身材比他還壯碩的女子叫囂，不料對方慢慢向前，狠狠的往他右臉甩出一記左勾拳，讓他瞬間倒地不起。

▲▼▲男子挑釁女生，反被一拳打爆。（圖／翻攝LiveLeak影片截圖）

男子重摔地面之後，努力掙扎許久想爬起來，但無奈暈頭轉向無力起身，在地上滾了一圈又躺回去，待再次想起身時又腿軟跪下。最後，他好不容易站起後，卻又走不穩，連褲子都掉一半下來，還露出白色內褲，他只好一邊抓著褲子，一邊狼狽逃竄。

這部男子直接被KO又一臉恍惚的影片曝光後，不少網友留言表示「要打也要看對方量級，女的一看就重量級，你羽量級就要有自知之明，分明找死」、「實在是有夠爽，我足足看了20次」、「來自地獄的左勾拳阿」、「當女子走進畫面時，我就知道結果了...」、「一拳女孩」。

▲▼▲男子挑釁女生，反被一拳打爆。（圖／翻攝LiveLeak影片截圖）

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關鍵字：街頭,打架,重量級,羽量級

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