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沒下雨的大台北有雙彩虹！　氣象局：水氣足加上陽光照射就會生成

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▲▼0820信義區出現霓虹。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台北市信義區傍晚6點左右出現雙彩虹。（圖／記者邱顯燁攝）

記者陳詩璧／綜合報導

大台北地區的民眾傍晚走在街頭，抬頭就能看到彩虹高掛天上，《ETtoday新聞雲》記者在台北市信義區、新北市板橋等地都有看到彩虹，其中在信義區呈現的彩虹還有兩道，是美麗的雙彩虹。

▲▼0820台北市出現彩虹。（圖／記者徐斌慎攝）

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台北市的天空出現彩虹。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼0820台北市出現彩虹。（圖／記者陳家豪攝）

▲彩虹高掛天際。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼0820板橋出現彩虹。（圖／記者范綱儀攝）

新北市板橋也能看得見彩虹。（圖／記者范綱儀攝）

預報員李孟軒表示，不一定要下雨過後才會有彩虹，只要空氣中的水氣夠加上陽光照射，彩虹生成機率就會大大增加， 又如果水氣更充足的話，出現雙彩虹機率也會有。

預報員李孟軒說，兩條並列光帶的第一道、顏色較鮮艷的光帶稱之為「虹」或「正虹」 （ Primary Rainbow ），而偶而可見的第二道光帶稱為 「 霓 」或「副虹」 （ Secondary Rainbow ）。

▲▼0820信義區出現霓虹。（圖／記者邱顯燁攝）

▲雙彩虹出現上面一道稱為「霓」，下面較為明顯的稱為「虹」。（圖／記者邱顯燁攝）

「霓」和「虹」的不同僅在於形成過程，若光線在雨滴內產生一次反射會呈現為虹，光弧彩色牌列為一般所熟知的紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，若出現二次反射則會出現霓，光弧彩色排列正好與虹相反，兩者同時出現不算非常罕見，但必需要有陽光與水氣的互相配合。

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關鍵字：彩虹,下雨,天氣,氣象雲,台北市,雙彩虹

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