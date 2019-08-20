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豪雨彈炸台南、全台11縣市大雨特報　氣象局估南部雨一路下到晚上

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▲▼雲雨帶移入台灣上空，雨彈來襲，中南部雨下到晚上。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲雲雨帶移入台灣上空，氣象局估南部的雨要下到晚上。（圖／翻攝中央氣象局網站）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局針對新北、桃園等12縣市發布大雨特報，受到低壓帶影響，易有短時強降雨，今（20日）南投、嘉義以南地區及雲林、新北至台中山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請防範坍方及落石。

▲▼大雷雨特報。（圖／翻攝中央氣象局網站）

請繼續往下閱讀...

苗栗台中和南投縣發布大雷雨即時訊息。（圖／翻攝中央氣象局網站）

【15:55更新】

中央氣象局15時46分發布大雷雨即時訊息，針對「苗栗縣、台中市、南投縣」3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

預警地區：

苗栗縣 苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、三義鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市 中區、東區、南區、北區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

南投縣 國姓鄉、仁愛鄉

▲▼豪雨特報。（圖／氣象局）

▲台南地區升級為豪雨特報。（圖／氣象局）

【15:45更新】

中央氣象局發布更新特報，由於低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今（20日）台南地區有局部大雨或豪雨發生的可能，其他南投、嘉義以南地區及雲林、新北至台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請防範坍方及落石。

大雨特報

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣

豪雨特報

台南市

▲▼第71報大雷雨。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲全台有6縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／翻攝中央氣象局網站）

【15:15更新】

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，針對南投、雲林、嘉義縣市、台南和高雄等6縣市要注意大雷雨發生的可能。

雷雨編號 0170：針對「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。

▲▼雲雨帶移入台灣上空，雨彈來襲，中南部雨下到晚上。（圖／翻攝中央氣象局網站）

▲雲雨帶移入台灣上空，雨彈來襲，中南部雨下到晚上。（圖／翻攝中央氣象局網站）

預報員李孟軒表示，受到低壓帶影響，雨從今（20日）13時45分左右開始持續下，北部山區和中部入夜之後趨緩，預估雨量大約是40、50毫米，但是南部地區的雨勢會一直持續到晚上，平地大約會降到100毫米，山區大約是50毫米的累積雨量。

▲下雨,暴雨,午後雷陣雨,梅雨 。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局預估南部的雨會一路下到晚上 。（圖／記者林敬旻攝）

預報員李孟軒也有提到，目前在菲律賓東側的海面上有低壓，現階段結構還沒有很好，環境也不利於生成，但未來仍有機會發展成為熱帶低壓，或是繼續生成為「白鹿」颱風。

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲全台12縣市發布大雨特報。（圖／氣象局）

大雨特報：

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

ET快訊
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關鍵字：大雨特報,氣象局,氣象雲,低壓

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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