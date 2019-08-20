可惡！機車遛狗「拖行百米凌虐慘死」　狠男被起訴

▲桃園市王姓男子去年8月以繩套套住小狗，在八德區騎車拖行百餘公尺，小狗因拖行傷重慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年8月將自己飼養的小狗以繩圈套住，將繩圈另一端套在機車上，王男將小狗帶出後，小狗跟不上機車速度被拖行百餘公尺，身體多處受傷，有路人發現王男虐狗行徑打電話報警，王男見小狗奄奄一息遂將繩索解開，棄置路邊騎車離去，桃園市動保處會同警方趕抵後發現小狗已死亡；檢方以王男虐狗犯行明確，20日偵結依違反動物保護法聲請簡易判決處刑。

檢警調查，48歲王姓男子去年8月6日下午近3時許，在八德區某公園附近，將自己飼養的小狗以繩索套住頸部，再將繩索另一段套在機車上，沿路牽著小狗跑，但因小狗跟不上機車速度而被拖行，王男卻未停車反而沿路拖行逾百公尺，小狗身體被摩擦受傷哀嚎不已，路人察覺後趕緊報警。

王男發現小狗奄奄一息後，竟棄置路旁騎車離去，桃園市動保處會同警方趕到現場，發現小狗已死亡，隨後將小狗送往台大獸醫系附設動物醫院解剖，確認是遭凌虐傷重致死。

王男在偵訊時坦承犯行，檢方根據路人指證情況與警方調閱監視畫面翻拍照片、動保處提供台大醫院解剖報告書、小狗X光片等證據佐證，20日偵結依違反動物保護法聲請簡易判決處刑。

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