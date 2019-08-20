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台中11萬7千戶搶水大作戰　管線破裂湧泉噴發...民傻眼：這太浪費吧！

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記者鄧木卿／台中報導

自來水公司配合台中市政府潭子區自來水管線遷移和幹管檢修作業，20日起有10區、11萬7千用戶停水23到46小時，居民展開搶水大作戰之際，諷刺的是，在停水區內卻有一條管線破裂，湧出的水夾帶泥沙有如小噴泉，淹沒路面，水公司表示，情況已經改善，不影響停水區域。

▲台灣大道、大墩路口因管線破裂而漏水。（圖／民眾提供）

▲台灣大道、大墩路口有管線破裂而漏水。（圖／民眾提供）

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▲水公司董事長魏明谷察看臨時供水站情形。（圖／水公司提供）

▲水公司董事長魏明谷（左）檢視臨時加水站設備。（圖／水公司提供）

水公司董事長魏明谷一大早由第四區管理處長蕭淑貞陪同，到潭子區中山路三段校栗林橋工地現場，了解現場施工情形，為基層同仁及承包商加油打氣，期許工程施作順利，全力提早完工復水，而為了降低民眾用水不便，已廣設126個臨時取水站，並備妥18輛水車及6輛消防水車，以最大機動性供應民眾需求。

不過，就在居民擔心水源不夠用時，台灣大道與大墩路口下午1點多卻傳出水管破裂，噴出的自來水一下子就淹沒路面，影響人車往來，附近居民對於一邊停水，另一邊卻是管線破裂，任由水源浪費掉，覺得很傻眼。

自來水公司第四區管理處副處長林義雄表示，該條破裂的管線是有40年歷史、直徑40公分的老舊管線，一時受不了強大水壓而造成，大約40分鐘後已關閉水源，不會影響原有的停水時間、區域。

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關鍵字：停水,漏水

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