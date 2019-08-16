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快訊／台中20日起停水46小時　10萬5千戶快儲水

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▲水公司20日起將對台中部份地區實施46小時停水 。（圖／水公司提供）

▲▼台中市部份地區20日起將停水46小時，水公司設有113個臨取水站因應。（圖／水公司提供）

記者鄧木卿／台中報導

自來水公司配合台中市政府辦理管線遷移暨幹管檢修作業2合1工程，20日上午10點起將實施長達46個小時、台中市史上最長時間的停水，第四區管理處副處長林義雄表示，這是不得不的作法，水公司已準備113個取水站及24部水車，隨時提供民眾用水。

▲水公司20日起將對台中部份地區實施46小時停水 。（圖／水公司提供）

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水公司表示，這次工程是配合台中市政府辦理「潭子區外環路(一號)道路工程∮1000公釐鋼管管線遷移」工程，下游為北屯路∮1350公釐預力混凝土管，其接頭處有滲漏現象，為避免管線老舊造成無預警破裂停水，所以辦理管線遷移和檢修，其中潭子區工程預計停水23小時，北屯區工程則是停水46小時，兩地停水戶數合計10萬5千戶，水壓降低戶數1萬2千戶，影響總戶數11萬7千戶。

林義雄表示，兩地工地同步進行，停水23小時之後，部份地區會陸陸續續恢復供水，全面復水則是要46小時之後，雖然時間久，但也是不得不的作法，因此，水公司備妥水車18部、消防水車6部支應，另外已設置113個臨時取水站，如果臨時供水站不足，會隨時機動增設。

停水23小時地區，包括潭子區全里停水：東寶里，部分停水：頭家東里、甘蔗里、大富里、潭秀里、潭陽里、福仁里、潭北里；大雅部分停水：西寶里、三和里，大約12700戶。

停水46小時地區包括南區：崇倫等2里，西區：公館等25里，東區：干城3里，中區：中華里8，北區：中正里35等里，北屯區：北京里等6里，西屯區：何福里等6里，南屯區：大業里等6里；部分停水：南區：工學里等8里，東區：新庄里等4里，北屯區：北興里，南屯區：向心里等4里，西屯區：何源里等3里，停水戶數92300戶。

降壓地區包括北屯區：平興里等6里，南屯區：田心里等3里，西屯區：大福里等8里，降壓戶數約1萬2千戶。

►臨時取水站網址

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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快訊／台中20日起「停水46小時」　10萬5千戶快儲水
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