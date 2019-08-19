　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

快儲水！　配合汰換管線　中壢區5000戶8/22停水10小時

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲配合汰換管線，中壢區5000用戶於8月22日停水10小時

▲配合汰換管線，中壢區5000用戶於8月22日停水10小時。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局19日指出，水公司為辦理「中壢區榮民南路(普忠路至永福路口)汰換管線工程」，於8月22日上午9時起至下午19時止，停水10小時，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，該局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

市府經濟發展局公用事業科指出，此次停水水戶數約5,000戶，影響範圍如下：
中壢區：榮民南路(中山東路三段至新中北路二段)、仁福一~五街、同慶路、新中北路二段(榮民南路至崁頂路)、華勛街、晉元路、華美一~三路、崁頂路(909巷、1025巷、1041巷、1421巷)、仁德一~八街、華愛(一)街、中山東路四段1巷、台貿一~二街、正義路、中堅里、仁福里、華勛里、仁祥里、仁和里、仁德里、華愛里、仁美里、仁愛里。

經發局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。

ET快訊
雨彈續襲11縣市！台中升級豪雨特報　中南部明雨勢更劇烈
5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！被BMW超車「一早看新聞沉
李佳芬還原「十指緊扣」現場　黑到無法無天「理事長就這個習慣」

關鍵字：桃園中壢區,停水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

竹市千甲社區活動中心改建複合式關懷據點　長照資源提升

四合院內斬妖除魔　桃園安東青創EOT團隊開發恐怖解謎遊戲獲獎

鄭成功397周年聖誕　竹副市長祈求國家平順、人民安康

台南市城西3期掩埋場活化工程　如火如荼進行預計2021年完工

台南孔廟前磚路崎嶇不平　林美燕：路面摳摳響頻破損年年修

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

求職照過來！　台南就業中心8月下旬連3場徵求780優秀人才

反暴力路跑　竹市府呼籲以行動支持「要抱不要暴」

竹市千甲社區活動中心改建複合式關懷據點　長照資源提升

四合院內斬妖除魔　桃園安東青創EOT團隊開發恐怖解謎遊戲獲獎

鄭成功397周年聖誕　竹副市長祈求國家平順、人民安康

台南市城西3期掩埋場活化工程　如火如荼進行預計2021年完工

台南孔廟前磚路崎嶇不平　林美燕：路面摳摳響頻破損年年修

陳艾琳挺7月孕肚穿「M號緊身衣」　辣露0腫脹極細腿…網驚：我沒懷孕穿L！

2019新竹市國際風箏節登場　動物風箏總動員好繽紛

瑪麗向王少偉說「不」！趙正平自告奮勇獻出「男男吻」

要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

手機Line也能找停車位！　竹市埋設1130顆地磁感應設備

新疆再簽NBA戰將　勇士2017年冠軍班底克拉克加盟

仇人住3樓卻不知那一棟　惡情侶三秒膠怒灌大門鑰匙孔報復

地球其實是「甜甜圈形狀」？地平派學者打破圓形迷思

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

暗酸韓國瑜「一人高公文」？　侯友宜：做出政績才重要

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

地方熱門新聞

靈異廢煙道　老礦工：要娃娃鎮煞

金針山迷航2小時　男「頭暈」警..

彰化淹水王惠美出國被綠營酸爆　..

他種有機丹蔘成效佳　鼓勵農友將..

門諾醫院創辦人薄柔纜辭世　享壽..

墾丁海邊紅旗插不停　水上活動業..

屏東農作受損嚴重　周佳琪籲陳其..

觀音工業區環保公司廢液槽爆炸

嘉義市績優長照服務人員　最年長..

豐原淹水　市府協助民眾索賠

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

味全龍回來了！黃敏惠參加斗六球..

高雄豪雨木瓜慘　六龜農田災損嚴..

改制水利會　藍綠立委參選人都砲..

更多熱門

相關新聞

台中20日起停水46小時

自來水公司配合台中市政府辦理管線遷移暨幹管檢修作業2合1工程，20日上午10點起將實施長達46個小時、台中市史上最長時間的停水，第四區管理處副處長林義雄表示，這是不得不的作法，水公司已準備113個取水站及24部水車，隨時提供民眾用水。

快儲水！桃園、新北9.8萬戶大停水

桃園人筆記！8/12大停水最長36小時

台中3區24日起停水1天　逾5萬戶快儲水

桃園、龜山區停水　水公司籲儲水

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面