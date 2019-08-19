快儲水！　配合汰換管線　中壢區5000戶8/22停水10小時

▲配合汰換管線，中壢區5000用戶於8月22日停水10小時。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局19日指出，水公司為辦理「中壢區榮民南路(普忠路至永福路口)汰換管線工程」，於8月22日上午9時起至下午19時止，停水10小時，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，該局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

市府經濟發展局公用事業科指出，此次停水水戶數約5,000戶，影響範圍如下：

中壢區：榮民南路(中山東路三段至新中北路二段)、仁福一~五街、同慶路、新中北路二段(榮民南路至崁頂路)、華勛街、晉元路、華美一~三路、崁頂路(909巷、1025巷、1041巷、1421巷)、仁德一~八街、華愛(一)街、中山東路四段1巷、台貿一~二街、正義路、中堅里、仁福里、華勛里、仁祥里、仁和里、仁德里、華愛里、仁美里、仁愛里。



經發局提醒民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。



恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。