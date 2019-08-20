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環時記者機場內遭「綁手＋圍毆」！　警再拘23歲「佔旺女村長」

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▲環時記者機場內遭「綁手＋圍毆」！　警再拘23歲「佔旺女村長」（圖／翻攝自燃新聞）

▲針對付國豪一案，警方又拘捕一名畢姓女子。（圖／翻攝自燃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

受香港《逃犯條例》風波影響，大批示威者從12日開始連2日聚集香港機場，引發衝突，甚至還有示威者13日圍毆《環球時報》旗下記者付國豪。針對此事，港警16日拘捕了一名涉案的19歲賴姓男子，隨後又於19日拘捕一名23歲的「旺角女村長」畢姓女子，目前正扣留調查中。

據悉，環時記者付國豪當日現身香港機場，被在場的示威者用索帶綁手並圍毆，他便大喊「我支持香港警察，你們可以打我了！」隨後警方將頭破血流的他救出，並送往醫院。

對此，港警16日在葵涌拘捕了一名涉案的19歲賴男，並且依「非法禁錮」、「非法集結」及「傷人」等罪將其扣留，昨日在東區裁判法院提堂，最後判決該案押後至10月28日再審理。同時，香港警察昨（19）日也在青衣找到另一名涉案的23歲畢女，並且依「非法禁錮」及「傷人」等罪將其拘捕。

▲環時記者機場內遭「綁手＋圍毆」！　警再拘23歲「佔旺女村長」（圖／翻攝自燃新聞）

▲據了解，23歲的畢女是「鳩嗚團」的常客。（圖／翻攝自燃新聞）

綜合港媒報導，該名畢女自稱「旺角佔領區女村長」，是「鳩嗚團」的女常客，她在2016年7月曾因涉嫌參與當年的「旺角暴亂」，拿磚頭供他人擲向警員，事後因此遭到拘捕。

直到上個月，畢女到瑪嘉烈醫院要求醫護開出證明，讓她可參加絕食活動，但卻遭醫護人員拒絕，隨後情緒激動揮拳打中醫院女保安的左臉，加上拒絕向警員出示身份證，因此又被控一項普通襲擊和一抗拒警務人員的罪名。

當年的旺角一案在今年8月9日於西九龍法院再訊，控方將拒捕控罪改控為「妨害公務」；由於畢女對修改控罪一事表現激動，法庭休庭了5分鐘，最後裁判官准被告保釋，案件押後至10月4日再訊。

另外，另一名涉案的19歲賴男昨日上午在東區裁判法院提堂，過程中想申請保釋卻被拒絕，最後法官判決該案10月28日再審。此外，被告賴男同時涉及另一件在沙田新城市廣場的襲警案，將於本週五（8/23）提堂答辯。

▼環球記者付國豪在機場內遭示威者毆打。（圖／翻攝自《環球網》）

▲▼環球網記者付國豪被示威者捆綁毆打。（圖／翻攝自《環球網》）

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關鍵字：環球時報,記者,付國豪,圍毆,香港機場,佔旺女村長,畢慧芬

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