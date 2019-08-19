在對岸從醫10餘年！51歲台灣女醫生捐大體「盡最後一份力」師生淚送

▲福建中醫藥大學師生向陳怡君鞠躬致謝。（圖／翻攝中新社）



記者劉亭／綜合報導

留愛在人間！福建中醫藥大學8月17日舉行了陳怡君的遺體捐獻儀式，她是福建中醫學院台灣生留閩懸壺第一人，在大陸行醫10餘年後，13日因為癌症在福州病逝，享年51歲，並且選擇把遺體捐贈給母校，許多師生、親友到場致敬。陳怡君的老公許克祥表示，「這種捐獻，對我們來說是一種感念，也是一種寄託。」

綜合陸媒報導，陳怡君1968年出生，從屏東大仁藥專畢業後，考取藥師執照，在台灣擔任藥師4年。一直懷著「中醫夢」的她在1995年成為第一批「吃螃蟹的」莘莘学子，前往福建中醫學院（現福建中醫藥大學）。

▲福州市紅十字會領導向陳怡君的丈夫許克祥（左）頒發捐獻證書。（圖／中新社）

陳怡君2004年完成了研究生學業後，決定留在大陸工作，2014年陳怡君正式入編福建中醫藥大學附屬康復醫院，成為該院首位台籍醫生，一路從住院醫師升到副主任醫師。

陳怡君2016年5月體檢時，被發現肺部小陰影，隨後又被發現已經增大並半玻璃樣，再次檢查時又發現胸上淋巴腫大，在經歷過手術、6次艱苦的化療、癌細胞轉移等磨難，臥床與病魔抗爭近380個日夜後，陳怡君於2019年8月13日19時50分不幸逝世，享年51歲。

許克祥是福建中醫藥大學的一名老師。陳怡君在生前就多次和家人聊到，人死後不過一抔黃土，想將自己的遺體捐給母校。1個月前，陳怡君在徵求父母同意之後，和家人共同做出了捐獻遺體的決定。

許克祥透露，陳怡君的爸爸也是器官捐贈的受益者，20年前接受了肝臟移植，如今還健在「怡君在生命的最後階段，決定將自己的遺體捐獻給母校，也是希望能為學校的醫學教育與醫學研究，盡最後一份綿薄之力。」