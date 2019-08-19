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一中街「野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光

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「一中街野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光。（圖／東森新聞）

▲古梅馨8月每周日下午1時到傍晚6時，會台中大遠百、新光三越之間的「94集市集活動」演唱。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一中商圈曾出現一名26歲素人歌手古梅馨，甜美歌聲獲封為「野生郭靜」，但短短一年就消失不見。對此，她表示有攤商和居民嫌她太吵且影響交通，而報警取締；她還曾被嗆聲找麻煩，只好無奈離開，到處找室內場地。所幸現在有好心人在台中大遠百、新光三越市集裡免費分她一個位置，讓她能繼續最愛的歌唱表演。

請繼續往下閱讀...

古梅馨先天雙眼失明，卻有著宛如天籟的歌聲，2014年因演唱郭靜的《下一個天亮》一夕爆紅，清脆嗓音引人注意，好聽到還有人以為是放CD。她2014年拿到街頭藝人證照，就選在一中街、育才街口唱歌，但好景不常，短短一年就被迫離開。

古梅馨接受《東森新聞》訪問表示，曾被找麻煩通報警方取締，大概一天可能會有3次；有民眾對她說，「妳都唱到幾點了，現在都已經5、6點，妳可以休息了嗎？」由於不少民眾會停下來聽歌聲，她表示，有人就說會阻礙交通，所以就沒在一中街唱。

「一中街野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光。（圖／東森新聞）

▲▼古梅馨雖雙眼天生失明，卻有著宛如天籟的歌聲。（圖／東森新聞）

「一中街野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光。（圖／東森新聞）

▼古梅馨盼市府能重視街頭藝人表演權利。（圖／東森新聞）

「一中街野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光。（圖／東森新聞）

古梅馨當時只有周末出現在一中商圈，從下午2時唱到晚間7時，但有攤商和居民認為廣播歌聲太吵報警取締。畢竟一中並非合法場地，她只好黯然離開，「沒有在這裡唱有點可惜，在這裡有感動也有生氣，但是感動比較多啦。」

雖無法在一中唱歌，樂觀的古梅馨到處去找其他場地，盡量在室內的百貨商場演出，但她始終無法忘懷最初開始的地方。她只盼市府能重視街頭藝人表演權利，開放更多合適的場地，別讓弱勢族群像遊牧民族一樣，只能四處奔走自己想辦法。

古梅馨也在「古梅馨 野生郭靜 粉絲頁」臉書粉絲團發文，8月每周日下午1時到傍晚6時，會台中大遠百、新光三越之間的「94集市集活動」演唱。

▼古梅馨2014年在一中街爆紅，不到一年遭取締趕走，現在在百貨市集開唱。（圖／東森新聞）

「一中街野生郭靜」視障古梅馨被趕走！居民嫌吵：唱到幾點了　近況曝光。（圖／東森新聞）

今天市集的演唱，下半場開始

古梅馨發佈於 2019年8月18日 星期日

▼古梅馨演唱田馥甄的《寂寞寂寞就好》。

梅馨今天在市集演唱
Hebe-寂寞寂寞就好

古梅馨 野生郭靜 粉絲頁發佈於 2019年8月18日 星期日

▼古梅馨演唱田馥甄的《小幸運》。

梅馨，今天在市集演唱
Hebe- 小幸運

古梅馨 野生郭靜 粉絲頁發佈於 2019年8月18日 星期日

▼古梅馨當初唱《下一個天亮》爆紅。

-覺得美妙 (y)

方綺發佈於 2014年8月17日 星期日
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關鍵字：古梅馨,野生郭靜,一中街,台中

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