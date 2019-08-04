貴氣輕熟女全身潮牌陳屍八堡圳　「戴牙套右中指金戒」身分成謎　

記者唐詠絮／彰化報導

田中鎮八堡圳上午被民眾發現有1名女子在大排內漂浮，趕緊通報警消人員到場搶救，消防人員到現場後出動救護車及船艇，以鐵梯及繩索攀降進入八堡圳內搶救，但女子被搶救上岸明顯無呼吸心跳，送醫仍不治，由於女子身上無任何證件，無法辨識身分，正等待家屬前來認領。

▲八堡圳上午有女落水。（圖／民眾提供，以下同）

▲消防人員CPR搶救。

彰化消防分隊第二大隊長徐溫聰指出，上午8時43分，有民眾發現在田中鎮復興路八堡一圳看到女生在圳溝內漂流，一直順著水勢往北流，消防分隊在員集路旁大圳架設攔截點，出勤2個消防分隊、各式消防車輛3輛、救護車1輛、船艇2艘，消防人員10人，現場由田中分隊分隊長陳一王負責指揮搜救，發現溺者為女性約30多歲OHCA，送往仁和醫院急救仍不治。

▲警方出示女子穿的跑鞋，籲請民眾提供死者身分。（圖／記者唐詠絮翻攝）

內安派出所所長沈煌昌表示，溺斃女子年約30餘歲，被民眾發現時上午8點半，但不知從何處落水，該女子身高約160公分，牙齒戴牙套、右中指戴金戒、左手戴pandora手環，身上穿著白色運動內衣及黑色褲子、UA黑色運動鞋，至記者發稿前未有家屬出面，更希望有民眾能提供該女子資訊，以協助追查死亡女子身分。

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