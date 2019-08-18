2019 M＆O巴黎時尚家居設計展「新銳設計師獎」出爐

一位用花朵和夢幻泡泡綴亮房間的燈具設計家，及一名有著中西部工業區傳統血脈的產品設計師，再來是一對雕刻金屬傢俱的藝術家表兄弟。這些才華洋溢的美國設計師們獲得2019年新銳設計師獎。MAISON&OBJET巴黎時尚家居設計展，一個唯一集合全球設計精英，連結室內設計與生活風尚的全球指標性展覽。新銳設計師們是設計界珍貴的閃耀新星，繼英國、義大利、黎巴嫩及中國後，由專業的評審團選出六個具有卓越技能及創新的設計師或設計團隊。

美國的年輕設計師們常聚集於洛杉磯、芝加哥、西雅圖等這些設計之城，他們在這分享資源，舉辦展覽交流等。但若要選出一個代表美國的設計之都，非紐約布魯克林莫屬。在這六位新銳設計師中，有五位來自紐約。（第六位的Alex Brokamp生活于南加州）。這個地域性的集中現象，只是評審們對各個卓越人才的才華認可，不應該把他們當作布魯克林的一個群體來看。

這一連串新銳設計師的精采活動，將在2019年9月6日至10日於巴黎北部維勒班特展覽中心（Paris Nord Villepinte）M&O展會上登場。

「在過去幾年，我們專注在歐洲、中東及亞洲，接下來將重心轉向另一個偉大的設計國度，」MAISON&OBJET主辦方SAFI公司的行政總裁Philippe Brocart表示。「美國的廣大和文化多元性完成了許多令人歎為觀止的設計成就，我們很開心能夠發掘到新一代設計人才，期待他們九月將在巴黎爆發的影響力。」

美式風格

擁有無限可能及多樣性的美國，沒有單一國家專有的設計特色。反而因它的多元文化而交織成各種不同的精彩故事。在這廣闊的國家，我發現到一個共同的現象， Odile Hainaut說：「我們所看過的年輕設計師，他們大多都對手作感興趣」。Odile Hainaut與Claire Pijoulat為WantedDesign的共同創辦人，「她們並非只是坐在電腦後的設計師，而是會一起參與制作的企業家，她們的工作是關於材料的、有觸覺性的」。WantedDesign每年在曼哈頓及布魯克林舉辦設計展會。它是一個許多美國新興設計人才會一同參與的盛會。

ALEX BROKAMP

BAILEY FONTAINE

HAROLD

KIN & COMPANY

ROSIE LI

綠河專案

圖文資料提供／M&O巴黎時尚家居設計展

（完整文章請看瘋設計）

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