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社會 社會焦點 保障人權

一人拉一邊！「拔河式絞殺」桃園肉票　雙煞取款遭拍下破案

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圖文／鏡週刊

2009年11月，男子邱合成與獄友陳志仁因缺錢花用，將愛車典當借款，為贖回愛車，2人綁架桃園一家印刷廠的老闆鄭玉欽，並向家屬勒贖，但贖款得手後，竟以拔河式手法勒斃肉票。由於2人拿取贖款時，不論面容、車號都毫無遮掩，被機警的家屬用手機拍下，成為警方緝凶的重要線索，如今2人雖已遭判刑定讞，但被害家屬心中的痛，卻永遠無法撫平！

 

台灣的選舉多，候選人印製文宣、標語的需求量很大，外界普遍認為，印刷業者常能藉此大發選舉財，而這樣的刻板印象，不幸讓桃園一家印刷廠老闆鄭玉欽，在2009年11月的縣市長大選前，遭前科累累的男子邱合成與陳志仁綁架殺害、棄屍荒野。

案發時適逢大選前夕，主嫌邱合成認為鄭玉欽開的印刷廠（圖）應該會大發選舉財，因此鎖定鄭綁架勒贖。（東森新聞提供）

　

態度猖狂　嗆聲否認

一名警方專案小組成員回憶當年逮捕邱合成的情況，氣憤地說：「我們進入邱的住處搜索時，屋內物品早已整理裝箱，感覺就是準備跑路，但他面對訊問，卻一副吊兒郎當的模樣，甚至髒話連篇，狂嗆我們找錯對象，明明殺了人，卻絲毫不心虛，看得讓我們拳頭都硬了！」

本刊調查，邱合成1997年起，先後因傷害、脫逃、搶奪等罪名，入獄服刑3次，共犯陳志仁則有竊盜、恐嚇等前科，2人於2005年，因同在花蓮監獄坐牢變成好友，當時陳擔任監獄的福利社雜役，經常偷塞一些「福利品」給邱，出獄後，二人甚至還一同在工地打工。

2007年，邱合成幫地下錢莊做放款工作，找上鄭玉欽的印刷廠印名片，鄭得知邱的工作性質後，也曾委託邱幫忙收取印刷廠貨款，邱因此認為鄭的生意不錯、很有行情，但二人的交情僅止於業務往來。

印刷廠老闆鄭玉欽（圖）遭邱合成等二人綁架勒贖，最後慘遭童軍繩絞殺。（翻攝畫面）

　

為錢所苦　擄人勒索

後來，邱合成欠下龐大債務，2009年案發前不久，還拿車子去典當，借了14萬元應急。同年11月7日晚間，邱打電話向陳志仁訴苦取暖，才得知陳竟然也將愛車典當，借了5萬元勉強度日。此時，同病相憐的二人，心中已被魔鬼悄悄占據！

言談中，邱合成的腦海突然浮現鄭玉欽的身影，他認為適逢地方大選前夕，鄭的印刷廠應該承接不少候選人的生意，是隻口袋飽飽的肥羊，因此向陳志仁提議擄走鄭，然後向其家屬勒贖，聽了邱的綁票計畫，為錢所苦的陳竟如同著魔般跟著附和。

隔天下午1點多，邱合成、陳志仁相約一起前往桃園市區內的便利商店及五金行，購買膠帶、童軍繩等做案工具，還特地準備數顆鎮靜劑，以便控制鄭玉欽的行動，接著由邱打電話給鄭，邀約見面。

陳志仁（中）犯下撕票案隔日，還因涉嫌性侵遭傳喚，遭法院當庭收押。（東森新聞提供）

專案小組人員表示：「邱合成告訴鄭玉欽有一筆生意要給他做，要載他去另一個地方談，鄭不疑有他，一坐上副駕駛座，在車子後座埋伏的陳志仁，就馬上用童軍繩綁住鄭，控制其行動。」接著邱向鄭嗆聲，說要錢跑路，鄭表示身上沒帶錢，但家中有3萬元現金可供他們花用。

聽到鄭玉欽這麼說，邱合成便將車子開往桃園八德一處大圳旁停放，要陳志仁拿鄭的鑰匙，到鄭家取款，隨後又要求鄭須再交出50萬元才肯放人，討價還價後，二人心想起碼要把典當愛車的借款還清，最後決定先由邱用鄭的手機打給鄭的太太，要求15萬元贖款。

邱合成（右）將車開到林口山區後，與陳志仁（左）合力勒死鄭玉欽（中），將屍體棄置於一旁邊坡，並以樹枝覆蓋遮掩。

　

家屬起疑　偷拍報警

聯繫期間，邱合成要鄭玉欽以貨款、車禍賠償金、賭債等理由向太太解釋，避免家人報警。當天下午6點多，邱開車載著鄭及陳志仁前往指定地點，由陳下車取款，但鄭說詞反覆，早已讓家屬起了疑心，鄭的弟弟交款時，趁隙用手機拍下相關線索。

專案小組人員回憶說：「當時陳志仁是在鄭玉欽家屬車子的副駕駛座窗外取款，家屬在車內假裝講電話，其實是用手機在偷拍他。」機警的家屬還下車偷拍接應的車型、車號，並於當晚報案時提供給警方，讓警方在偵辦之初，就透過車籍資料鎖定邱合成的身分，只不過一切為時已晚！

原來邱合成二人取款後，又再向鄭玉欽索討20萬元遭拒，因此偷偷將鎮靜劑混入水中給鄭飲用，等鄭昏迷後，晚間八點多轉往林口山區，先以童軍繩纏繞鄭頸部12圈，再由邱與陳志仁各持一端將鄭勒斃，棄屍路旁的邊坡，邱、陳平分18萬元後各奔東西。

主嫌邱合成（中）一開始否認犯案，甚至大罵警方擾民。（東森新聞提供）

警方在案發隔天晚間，先找到邱合成，但死者家屬交付贖款時，並未拍到邱的身影，邱順勢將罪行推給陳志仁，還向警方謊稱：「聽說陳將鄭玉欽帶到新北市深坑的工寮藏匿。」害警方在深坑山區搜尋了4個多小時，卻一無所獲。

陳志仁等2人被移送時，遭死者家屬氣憤追打。（東森新聞提供）

　

同夥招認　尋獲遺體

專案小組人員發覺不對勁，轉而訊問當時與邱合成同居的女友，經邱的女友指認，得知陳志仁身分。巧合的是，陳犯案隔天因一起性侵案被檢方傳喚，並遭當庭收押，專案小組於是趕到看守所借提陳到案，陳以為邱已將擄人撕票的案情全盤供出，便老實說出棄屍地點。

警方突破共犯陳志仁的心防，順利找到棄屍地點。（東森新聞提供）

原本還想跟警方繼續耍無賴的邱合成，渾然不知同夥已經全部招認，直到警方將其帶往棄屍現場，尋獲死者遺體，邱合成才認罪。警方問邱：「都拿到贖金了，為何還要殺人？」邱回說：「我怕案子曝光、被警察抓，所以才殺人滅口。」

共犯陳志仁逃過一死，被害人妻子無法接受，在法院外跪哭「司法不公」。（翻攝民視新聞）

2013年6月，最高法院判決邱合成、陳志仁死刑與無期徒刑定讞，但死者鄭玉欽的妻子與坐著輪椅的老母，對於陳未被判死刑感到不滿。鄭妻甚至情緒崩潰在法院門口跪著哭喊：「司法不公、判決不公！」死者的兒子則激動表示，邱與陳不該進監獄，應該直接下地獄！


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