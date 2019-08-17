「郭柯王」合作破局？　柯文哲：長江終究向東流

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

郭柯王結盟的態勢逐漸成形，外界期待三人會在18日桃園巨蛋的千人祈福宗教活動上公開合體，不過鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平都不會出席該活動，最終恐怕只留下台北市長柯文哲一人獨自出席。對此，台北市長柯文哲17日上午受訪時意有所指地說，「長江有時候向北流、有時候向南流，但終究會向東流」。

對於郭台銘是否出席18日宗教活動，永齡基金會執行長、郭台銘幕僚劉宥彤16日表示，18日並不是三方約好的行程，只是幕僚在整理大家目前拿到的邀約中，發現有一個共通的行程，由於這個時間上，不見得能夠三個人都在同樣的時間，結論是順其自然，大家就是各自去也不一定，所以不是一定會碰得到，但是「現在我們可能去的機率不是很高」。

王金平16日受訪時則表示，因害怕高鐵會誤點，所以為了趕原來已經安排好的中部的行程，去的可能性非常少，接著又強調，「我這個意思就是不會去的意思」。

不過外傳是因為郭、王不滿意柯陣營持續放話，才決定取消出席法會活動，柯文哲17日表示，自己明天是一定會出席該活動，因為行程表有排進去，而大家在過去也沒有彼此合作過，有些東西需要磨合，至於是哪些東西需要磨合，要透過雙方幕僚更多的接觸來解決這些問題。

柯文哲接著說，長江有時候向北流、有時候向南流，但終究會向東流，意思就是政治人物應該思考在現階段台灣社會需要什麼東西，如果台灣有需要的一個東西，那它就會出現；如果做一件事情不是台灣社會現階段需要的，那再怎麼用力湊合它也湊不起來。

柯文哲表示，重點是台灣走到這裡，大家有沒有需要一個什麼樣的社會變化，或是政治上新的局面，這才是問題。他還是認為，有時候自己要回去看，現階段到底台灣需要什麼，以及做的事情是不是符合台灣社會人民的需要，「如果不是，這怎麼湊也湊不起來」。