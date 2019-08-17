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苗栗5女訪友…電梯突靜止卡2樓！警消開門救援見「5人驚恐坐地」

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▲警、銷人員只花了10分鐘，就將受困電梯內5名女子成功救出，大家臉上也露出了笑容。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警、消人員只花了10分鐘，就將受困電梯內的5名女子成功救出，大家臉上也露出了笑容。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮和平街1處公寓內，日前發生民眾受困電梯的事件；5名女子一同訪視朋友，就在要離開時，電梯忽然靜止不動了，遂趕緊打電話報警，消防人員獲報後立即出動，不到10分鐘時間就將這5人救出，至於電梯故障原因，正由維修人員檢視中。

竹南派出所表示，日前接獲報案，指稱竹南鎮和平街的1處公寓大樓內，有幾名民眾受困電梯內，員警楊翊姍、賴宥均立即趕赴現場，並協同消防人員共同援。救救護人員到場時為避免民眾在電梯內時間過久，有危險之虞，並審慎評估電梯已停妥於2樓位置，旋即合力將電梯門拉開，成功救援受困的謝姓民眾等5人。

謝女表示，她們一行5人剛找完朋友準備離去時，才搭上電梯，電梯就突然靜止不動，也讓大家十分的驚恐，連忙用對講機呼救，雖然管理員已經聯繫電梯廠商前來維修處理，但是由於天氣炎熱，非常害怕繼續待在悶熱的密閉空間內會發生危險，才報警處理，非常感謝警消幫助脫困。

竹南分局也提醒民眾，搭乘電梯時，如遇有電梯故障、意外受困情形，一定要保持冷靜，除了按電梯裡的緊急按鈕外，也可利用手機立即撥打110或119電話，另手機若無訊號可撥打112緊急電話求救。

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關鍵字：苗栗,5女子,受困電梯

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