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退休享有穩定金流！還本終身險再轉嫁「身故+完全失能」長壽風險

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▲老人，老年人，退休，電腦，筆電，打字，老年人口，阿公，爺爺，老爺爺。（圖／pakutaso）

▲良好品質的退休生活，必須要提早做準備。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

行政院國發會預估，台灣逐漸從「高齡化社會」奔向「超高齡社會」，2025年的台灣，65歲以上人口就佔總人口數的五分之一。超高齡社會代表著投入生產的勞力人口萎縮，經濟成長力道變弱，越來越長壽的老年族群如果沒有存夠退休金，將形成嚴重的社會問題。壽險業者提醒，如何於退休後仍可保有「穩定的金流」，就是提早規劃轉嫁長壽的風險，創造退休金流。

鑑於台灣老年化社會加速，市面上因應民眾退休規劃的商品越來越多，其中，「還本終身保險」是近年許多民眾進行退休規劃時會考慮的主流商品，除了身故保險金、完全失能保險金等保障外，還能協助民眾按部就班準備退休金。

以「友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險」與「友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險」為例，保戶可約定自保險年齡55歲、60歲或65歲起，每年或每月領取生存保險金，最久可領到保險年齡99歲，且每年當宣告利率高於預定利率，還有機會獲得「回饋分享金」。

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，長壽將改變退休後的生活樣貌，長壽的最大挑戰是在長達20至30年、甚至更長的退休生活中，希望擁有怎樣的生活品質？當社會人口結構改變，對於退休生活的準備，應盡量提早進行規劃，因不可預期的風險發生率不會跟著一起「退休」，越早做好退休後的老年生活保障，如此長壽才是真正的福氣。

值得注意的是，「退休規劃」最重要的思考，不是於職涯期間累積多少資產，而是為退休期間創造「穩定的金流」。因此，針對民眾於退休生活的三大問題：活得太久、退休太早、錢不夠用，量身打造利率變動型還本終身保險，協助民眾創造安穩退休金流，對抗長壽風險，並落實享富人生。

侯文成表示，未來的退休生活必須要自己做準備，民眾多半透過買股票、基金、保險、房地產等各種投資工具，而其中，保險作為退休的財務規劃是最穩健的工具之一，因此在這趨勢與氛圍之下，友邦人壽也設計了台幣和外幣的退休商品，根據民眾退休生活的需求，靈活選擇退休金提領。

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