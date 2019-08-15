全台唯一絕不「撞」名！　女碩士生「奧婠」　怎麼念很燒腦

▲奧婠（右一）目前就讀大葉大學醫材設計所，坦言因為名字太難唸許多人無法正確讀出。（圖／翻攝大葉大學新聞網）

記者洪正達／高雄報導

華人社會有許多特殊姓，根據官方統計，台灣總人口數2359萬2598人中，姓「奧」的全台僅有5人，「奧家」目前居住在高雄市，其中二女兒奧婠目前就讀大葉大學醫材設計學士學位學程研究所，最近與研究團隊共同參加秀傳醫院的產學計畫，研發出「3D多變型脊椎融合器」，也因為她的特殊姓讓人更加關注。

奧婠表示，從小念幼稚園開始，凡是第一次看到他名字的人都無法正確唸出，往往都先愣住後，再用國字念法「有邊讀邊，沒邊讀中間」將她的名字念成「奧官」，為此她也曾解釋名字的念法是奧婠「ㄨㄢ」，但久了也就不再想加以解說。奧婠說，高中時期因有了一技之長的想法，原本想念護理系的她，改就讀大葉大學醫療器材與設計學士學位學程，大學畢業後也如願考上醫材所，碩二後跟隨老師賴峰民就參與了多次產學合作，也希望在日後能一展長才。

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▲奧婠（左一）日前與指導老師展示研發成果「3D多變型脊椎融合器」。（圖／翻攝大葉大學新聞網）

奧婠的父親奧世琦表示，許多人聽到他的「奧」姓後都非常驚奇，甚至有人問他是否來自中國的少數民族，不過奧父也說，據他的了解家族本來並非姓「奧」，只不過世居西安，因一次遇上抄家滅族的禍害，後人才改姓「奧」逃過一劫。

奧世琦說，他是飛官退伍，父親是陸官6期，曾參加8年抗戰，更在戰後參與多項重要建設，其中包含鐵路復原等重大工程，並在1958年間被外派到台灣參加重大建設，「奧」家從此在台灣落地生根。奧世琦表示，曾回到山西尋根，但老家及祠堂都毀於文革中，他的祖先原本姓什麼已不可考，僅能確定他的家族都是道地的漢族，並非少數民族。