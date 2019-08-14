VIP室看書被摸…他進廁所「壓頭口0」告性侵　法官打臉：你自己脫褲

▲阿成雖不滿周男一再糾纏，但他當時主動脫褲還「壓頭口爆」，事後告周男性侵被法官打臉。（示意圖，非新聞當事「鴨頭」／網友Mei Mei Cherry提供）

記者羅志華／台北報導

台北市1名周姓男子2018年3月間，見工讀生阿成在VIP室看書，竟將阿成拐進廁所撫摸其下體，甚至主動替阿成口交，讓他壓頭口爆…事後阿成指控周男利用權勢性侵，卻被法官打臉，認為阿成當時可輕易離開，卻反而主動脫褲，最後判周男無罪，可上訴。

周男於2018年3月13日下午4時許，見阿成在VIP包廂看書，隨即進入並伸手撫摸阿成的下體，周男越摸越興奮，眼見VIP室不方便「辦事」，遂把阿成帶進廁所後先是「壁咚」阿成，更直接伸手進阿成褲檔內，將其下體1把抓住問道，「是不是單身？想不想要？」。

阿成一度逃回VIP室，但周男不死心，持續對阿成動手，並追問道，「你想要嗎？這邊就只有我們兩個」；阿成當時雖不情願，但下體已有感覺，周男見阿成有反應，趁勝追擊提議進廁所趕快完事，最終2人在廁所內一陣激情口爆，事情才告一段落。

台北法院審理時，周男辯稱絕無強迫，且阿成當時還壓著他的頭口爆；法官認為，2人當時在VIP室並未上鎖，若阿成真不願意，應可主動離開，但阿成仍留在VIP室內任周男撫摸胸部及下體；阿成在廁所中不僅主動解開褲頭，甚至在口交時還出手壓周男頭部，顯然並非處於弱勢地位。法官無從認定周男有利用權勢性交犯意，判他無罪，可上訴。

