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台南仁德槍擊命案再聲押1人　檢警全力追緝2共犯

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▲台南地檢署偵辦台南市仁德區槍擊命案，檢察官偵訊後再將陳姓男子聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署偵辦台南市仁德區槍擊命案，檢察官偵訊後再將陳姓男子聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市仁德槍擊命案，警方移送李姓前里長等7人，檢察官偵訊後以持有槍砲、殺人、恐嚇涉嫌重大，有串證之虞等理由，將李男等3人聲請羈押禁見獲准，檢察官在偵訊陳姓男子後，認為陳嫌涉犯殺人及持有槍彈罪嫌重大，且所犯為重罪並有逃亡、串共及滅證之虞，13日下午向法院聲請羈押禁見。

台南地檢署指出，12日到案的陳姓男子，經承辦檢察官陳冠霖於13日偵訊後，以其涉犯殺人及持有槍彈罪嫌重大，且所犯為重罪並有逃亡、串共及滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。目前本案仍有2名共犯在逃，檢警積極追緝中。

▲台南地檢署偵辦台南市仁德區槍擊命案，檢察官偵訊後再將陳姓男子聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市警歸仁分局以殺人、槍砲、恐嚇等罪嫌移送7人到台南地檢署偵辦，經檢察官偵訊後，認為李姓前里長、帶去的謝男及黃姓在場嫌犯，有槍砲、殺人、恐嚇涉嫌重大，有串證之虞，向台南地院聲請羈押禁見；郭姓男子則以3萬元交保，1人轉為關係人、1人訊後飭回，還有1名陳姓男子被檢方偵訊中。

▲台南地檢署偵辦台南市仁德區槍擊命案，檢察官偵訊後再將陳姓男子聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

13日台南地院召開羈押庭審理後，合議庭認為李嫌3人有槍砲、殺人、恐嚇涉嫌重大，有串證之虞，裁准羈押禁見。而檢察官偵訊陳姓男子後，13日下午向台南地院聲押禁見陳嫌，成為本案第4名羈押對象。

據了解，台南市仁德區槍擊命案，起因傳出係雙方人馬疑因賭債糾紛，相約在中正路三段黃姓屋主家談判，1名李姓前里長夥同死者王男等4名男子，持槍駕車前往現場黃姓男子租住處談判，4人開車抵達後，留下駕駛1人在車上等候，由李姓前里長與死者王男等3人下車進屋談判。

李姓前里長進屋後便大聲嗆聲，同夥還持槍托擊打黃姓屋主頭部受傷，引發雙方衝突，當時在現場在泡茶的黃男等多人也有持槍，雙方在屋內持槍互射10多槍，李男等3人見對方有槍，且人多勢眾，反而落荒而逃，其中李男同行的50歲王姓男子胸口中槍，奪門逃出屋外數公尺後即不支倒地，經送醫傷重不治身亡，李男則與另1名友人即跳上接應的車子逃離現場，而黃男等一行人也紛紛竄逃。

▲台南地檢署偵辦台南市仁德區槍擊命案，檢察官偵訊後再將陳姓男子聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局案發後，陸續傳喚涉案人李姓前里長等7人到案，起獲改造手槍2把、空氣1把及子彈8發。據了解，本案雙方涉案人共計10人，除李姓前里長等4人（含王姓死者1人），還有黃姓涉案人等6人，目前李姓前里長等已有7人到案，死者1人，另有2人在逃。

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關鍵字：台南,仁德,槍擊,南檢,聲押

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