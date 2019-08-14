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華山成魔關鍵曝！曾是資優生演過小殭屍　變態分屍竟要出書賺第一桶金

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▲▼華山分屍案嫌犯陳伯謙。（圖／合成照，照片來源：爆廢公社、記者黃克翔）

▲華山分屍案兇嫌陳伯謙，在小木屋犯下性侵殺人案，之後還變態分屍，引起社會一片譁然。（圖／合成照，照片來源：爆廢公社、記者黃克翔）

記者羅志華／台北報導

華山分屍案兇嫌陳伯謙本月5日被北院判處死刑，先前申請的心理與精神鑑定結果也在近日出爐，其中揭露了陳伯謙不為人知的過去，他童年時曾在中影文化城客串臨演，小學時更是個資優生，看似風光的經歷，卻在父親外遇離家後變了調；之後求學、就業都不順遂，直到2017年在一場原住民文化的演講中，被幾位家長聘為講師，他才開始獲得成就感，卻在不久後犯下駭人聽聞的性侵分屍案，甚至還引以為傲，想出本「變態殺人魔的自白」賺第1桶金。

鑑定人警大教授沈勝昂在評估報告指出，陳伯謙1986年就讀幼稚園大班時，透過燈光師小姑丈的介紹，與妹妹展開了一段童星生活，在中影文化城客串當時最流行的殭屍片；當時兄妹倆白天上課，放學後由父親載往片場拍攝，時常至深夜才返家。但與多數童星相仿，過早接觸「大人的世界」讓他見識了人性黑暗；尤其陳伯謙本將父親當成典範，卻看著父親與片場女演員曖昧，最後外遇離家，讓他大受打擊，母親也因忙於生計無法陪伴，讓他只能向外尋求被肯定的渴望。

▲▼在「野居草堂」開課傳授射箭技術的陳伯謙,華山殺人分屍。（圖／翻攝草山巖fb）

▲陳伯謙求學、職涯都不順遂，直到被聘為親子共學活動講師，才初嘗成就感；他犯下變態殺人案，家長、親友都很錯愕。（圖／翻攝草山巖fb）

陳伯謙自幼天資聰穎，小學時考進全校僅12個名額的資優班，但他無論在家境、家長參與等各方面都不如同學，使他相當自卑…此後的求學生涯更是充滿挫折，高1時曾被留級2次，之後轉讀私立中學；大學時轉學空軍官校，卻又因微積分被退學。陳伯謙退伍後開過花店、當過石化及保險業務，直到在一場原住民文化演講中被發掘，被聘為親子共學活動講師，他才終於在肯定中獲得成就感。

陳伯謙犯下性侵分屍案後，家人與學童家長都感到相當意外，他在看守所內會客時的錄音，更叫人不敢相信，「沒想到幾天的時間就天翻地覆了，我很想說句，幫我就是保存簡報；但我想想好像也不用，我出去再來查那個甚麼舊報紙，再收集起來，賺個一桶金，對阿，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白」。

這段錄音讓法官痛批陳伯謙根本毫無悔意，雖然有向家屬道歉，但庭訊間供詞一變再變，根本不是真心對自己的惡行悔改，且還想藉殺人經歷出書賺錢，實在可惡，參考心理鑑定，認為有將陳伯謙永久與世隔絕之必要，依法判處死刑。
 

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關鍵字：華山分屍案,陳伯謙,心理評估報告,出書,變態殺人,魯蛇,勝利組

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