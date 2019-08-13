同性伴侶病逝勞保拒付喪葬津貼　酷兒盟秘書長胡勝翔痛心興訟勝訴

▲胡勝翔在同性伴侶潘世新病逝後，申請喪葬津貼失敗，提出行政訴訟，酷兒盟於2017年上街力挺，今北院判胡勝翔勝訴。（圖／記者季相儒攝）

記者羅志華／台北報導

台灣酷兒權益推動聯盟秘書長胡勝翔的同性伴侶潘世新，在2017年底病逝，當時大法官釋字第748號解釋施行法尚未通過，所以胡潘尚未登記同性婚姻，不過胡仍以曾辦理過「同性伴侶」註記等理由，以「配偶」身分向勞保局申請喪葬津貼遭拒絕，經訴願失敗後，提起行政訴訟，台北地方法院審理後，判胡勝訴，勞保局須依判決把「家屬」死亡津貼付給胡。

酷兒盟2017年遊行時指出，胡勝翔與潘世新相伴12年，卻因攸關同性婚姻的民法修正案尚未通過，導致潘世新去世後，胡勝翔無法以配偶身分請領喪葬費。這說明胡勝翔在這段期間為了照顧潘世新，所付出的心力、體力與金錢僅被視為「朋友」或「伴侶」的幫忙；配偶逝世，沒有資源協助撫平傷口，連在身分證上，也不會留給胡勝翔一絲紀錄，甚至喪葬文件上，都僅能以「撿殮人」處理。即使在與禮儀社、潘世新的媽媽溝通後，胡勝翔能在訃聞及告別式上以「配偶」身分出現，但酷兒盟仍不滿政府怠惰，剝奪了向潘世新及胡勝翔這樣的同性伴侶，所應有的權利及回憶。

酷兒盟認為，家庭的形式應該包容多元（單人成家、雙人成家）等，要給予選擇不進入婚姻關係的人，享有與婚姻一樣的相關權利，但現行婚姻體制連動各種社會制度、社會保險與情感的事實，依舊不可否認；但改變現在就要開始，酷兒盟要求政府立即通過同性婚姻《民法》修正案，同時推動通姦除罪、保障多元身分勞工的勞動環境，以向鬆動現行僵化體制邁進1步。

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