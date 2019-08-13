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「必須要生存…」保母為新制度「連墮2胎」淚崩：生孩子像一種罪

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▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李姓保母因托育名額受限，只能忍痛拿掉兩個孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／台北報導

保母登記制數年前上路，規定保母的收托輛須連自身孩子一起加入。台中一名李姓保母育有兩名幼子，為了可以養家糊口，忍痛讓第三、第四胎引產，因為僅憑先生5萬多元的薪水實在難以養起一個家，「我必須要生存」。

保母登記制度上路前，政府允許一個保母可以收托4名孩子，彈制度上路後，規定改為保母的4個名額內包括自己的孩子，除非孩子年紀達到6歲，才可以再收托新的幼孩。

請繼續往下閱讀...

李姓保母表示，她高就鎖都讀幼保相關的科系，正式工作4年之後法規上路，當時她的老大未滿6歲，肚子內也懷有老二，就等於可以收托的名額剩下兩個；在第二胎生下後，她再次懷上第三胎，但受到法規限制，已經有兩名6歲以下孩童的她無法再收托，只能在照顧一名孩子、讓第三胎引產中做選擇。

「我必須要生存」，李女說，她的先生月收大概5、6萬元，新政策規定一名孩子能收1萬5000元的費用，且副食品費需控制在1000元，這樣下去家庭經濟根本無法負擔，「只好帶著孩子離開系統」，並跟無緣的第四胎說再見。

▲▼托育政策催生聯盟舉辦記者會檢討保母政策。（圖／記者洪巧藍攝）

▲李姓保母談到引產的部分時，忍不住淚崩。（圖／記者洪巧藍攝）

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，托育政策本是為了減少少子化問題，但執行一年後也發現兩大漏洞，首先為負責執行居家托育管理及輔導的「居家托育服務中心」欠缺法定地位，其次為保母人力嚴重老化，這都是政府需要關注的癥結點。

由於保母登記制限定育有6歲以下孩子的保母不得正常收托，這也大幅限制年輕、有意願從事托育的優質女性勞動力進入托育工作，將造成保母人數斷層。

▲▼托育政策催生聯盟舉辦記者會檢討保母政策。（圖／記者洪巧藍攝）

▲托育政策催生聯盟召集人劉毓秀談保母人力老化。（圖／記者洪巧藍攝）

劉毓秀表示，為了鼓勵年輕保母可以加入托育工作，應該修改《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》的收托人數規定，考量育兒保母的照顧心力。

對此，衛生福利部社會及家庭署副署長祝健芳表示，7月已針對此問題招開協商會議，研擬會將保母子女託額年齡下修至5歲，若子女已讀幼兒園，可增收日間托育兩大面向，預計年底前會上路。

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