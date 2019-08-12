「我的身體很緊張！」尾竹永子舞蹈抗議核災　從淡水雲門帶人們看見福島

▲尾竹永子在福島用舞蹈抗議核災，創作影片《身在福島》世界首場貢獻給淡水雲門劇場，她也在現場表演環境舞蹈。（圖／劉振祥攝／雲門提供）

記者林育綾／綜合報導

國際舞蹈大師尾竹永子4度造訪福島核災區，在核電廠與輻射垃圾前起舞抗議，又花了5年時間創作影片《身在福島》成為話題！而世界首演更在8月10、11日兩天下午，貢獻給淡水雲門劇場，同時也在劇場戶外演出環境舞蹈。她分享「當人們說，那裡沒事。但我可以看到、聞到，我的身體很緊張。」



▲在福島第一與第二核電廠之間的馬路上，從前是「滿載海鮮的卡車」奔馳，如今只剩下輻射垃圾、一片荒蕪。（圖／威廉·約翰斯頓攝影）

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永子在2014年起，4度踏上核災後的福島，在第一核能廠前和幅射廢棄物垃圾堆前起舞，用身體悲悼、抗議，同行的攝影家威廉‧約翰斯頓為她拍下2萬多張舞蹈照片，永子又花了5年時間，精選細剪製作成《身在福島》影片。

「當人們說，那裡沒事。但我可以看到、聞到，我的身體很緊張。」永子分享，「當我躺在軌道上被藤蔓淹沒，或蹲在繁花下面時，植物上的露珠滴在我臉上，感覺很好，但我知道那些露珠也是有輻射的。」她說從撤離區走出來，走到已經開放的地方，人們在曬衣服、過著正常的生活，「你會開始流淚⋯⋯。」永子在福島上跳舞，但她不能邀請觀眾去看，所以拍了照片、製作成影片，邀請大家觀看。永子希望夠過她的影片與身體，縮短距離，提供給觀眾生命中的豐厚經驗。

▲「當我躺在軌道上被藤蔓淹沒，或蹲在繁花下面時，植物上的露珠滴在我臉上，感覺很好，但我知道那些露珠也是有輻射的。」（圖／威廉·約翰斯頓攝影）

在這個影片裡，永子沒有吶喊尖叫，而用近於瑰麗的畫面，俳歌似的文字安靜敘述她的福島啟示錄，讓觀者沈澱，深思。到了結尾，她質問，明知出了事無人可以挽救，為什麽還要建造？「人造出來的東西其實是脆弱的，」她說：「人，也很脆弱。」

▲尾竹永子於雲門劇場表演，窗外強風白紙飄蕩，她說：「推開窗戶便與世界連結，這個世界包含福島。」（圖／劉振祥攝／雲門提供）

永子和她的先生高麗，從70年代起便以永子與高麗（Eiko & Koma）的名號，在全球演出前衛舞蹈。他們在重要藝術節、大都會美術館、惠特尼美術館，教堂與街頭，乃至溪流裡呈現關於生命，關於大自然，以及環保議題的沈思，備受尊崇，獲獎無數，包括「美國舞蹈節終身成就獎」以及美國文化界最高獎賞的「麥克阿瑟天才獎」。

雲門創辦人林懷民也說，人生在每個階段都有榜樣，「有些榜樣會改變，但我很幸運，尾竹永子是我一路的榜樣⋯⋯她從年輕到現在都在堅持同一件事情。」

▲▼ 《身在福島》尾竹永子於雲門劇場演出，舊棉被、舊和服與舊布料是她在福島看到的景象殘存。（圖／劉振祥攝／雲門提供）

尾竹永子表示，《身在福島》是攝影畫面疊成的影片，她是「透過照片在編舞」。身為一個編舞家，她以串連照片來完成畫面的流動，「我仍是在編舞，而且是雙人舞」，與攝影家威廉・約翰頓的雙人舞、與福島景觀的雙人舞，「這也是我跟林懷民的雙人舞」。永子強調，這支影片最重要的是花時間去看，把觀看變成一個經驗。

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