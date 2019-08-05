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值星還站「00-02」！上士太累夜哨放空城…查哨官來了　他衝戰情室下場曝

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站哨、夜哨、安全士官、安官、衛兵。（圖／東森新聞）

▲呂員說，當時部隊人手不足，又有三班夜哨要執行，所以自己也排定0時到2時的勤務，以分擔同仁的勤務。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／東森新聞）

記者陳俊宏／台北報導

陸軍南區專長訓練中心一名呂姓上士當值星官，又得站「00-02」夜哨的安全士官勤務，未上哨被查哨官發現登記缺失，他到戰情室竟異想天開竄改「巡查登記簿」紀錄。連長則幫下屬求情說，本來是自己要去站這班哨，結果呂員說可以站，「如果要抗命的話，也不需要再回去，我覺得他沒有抗命的態度。」法官依兩罪各判呂緩刑2年，緩刑期間應接受兩次法治教育，並交付保護管束。

判決指出，呂姓上士應自2018年1月20日凌晨0時至2時擔任安官，因當周為行軍連值星官，身體因接連4天的行軍課程過於疲累，竟因貪圖睡眠而基於不到勤務所在地犯意，未按時執行衛哨勤務。

林姓上尉擔任巡查官，於當天凌晨1時20分持「巡查登記簿」前往查哨，因未見安官，乃於簿上記載「0121、當班安官無故離開」等文字，並於「檢查事項：衛哨是否依規定執勤」、「所見事實」欄位上勾選「否」後，將簿子放至陸軍軍官學校戰情室內離去。

▼呂員說，連隊進行為期4天的野炊、打靶射擊勤務，幾天下來身體過於勞累，以致於無法負荷其他勤務。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者呂佳賢攝）

▲特戰指揮部特戰官兵行軍身上裝備▼（圖／記者呂佳賢攝）

呂員1時21分至40分期間驚醒，隨即著裝前往值勤，得知巡查官已離去，因畏懼將受到懲處，到戰情室欲向長官解釋；然因戰情室當下無人，他基於行使變造公文書犯意，劃掉巡查登記簿上的「當班安官無故離開」文字，及其於所見事實欄位上勾選「否」劃掉，並改勾選「是」，再將簿子放回戰情室。

對此，呂男坦承確實未按照時間接哨、有晚到，但他是1時15分來執勤，「當時我為連隊勤務值星官，連隊進行為期4天的野炊、打靶射擊勤務，我擔任執行最大的勤務，幾天下來身體過於勞累，以致於無法負荷其他勤務。」

呂男說，當時部隊人手不足，又有三班夜哨要執行，所以自己也排定0時到2時的勤務，以分擔同仁的勤務；當時也忙到晚間11時多，過於勞累以致無法準時起床執行勤務，後驚醒趕緊執行勤務，有向衛兵詢問，對方說查哨官有來過。

▼呂男的長官、張姓連長證稱，當時連上編制人數大概不到10員。（圖／示意照／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

呂男表示，請衛兵幫忙顧守，去戰情室要跟長官報告為何晚到原因，但無法遇到長官，簿冊是放在戰情室內，不是那麼容易可以拿到，「我去時剛好就放在外面椅子上，心急之下就簽名了。簽名當下我就知道錯了，所以回去交接後，有再去戰情室跟戰情官報告我所做的事情。」

呂男的長官、張姓連長則證稱，當時連上編制人數大概不到10員，在排衛哨值勤勤務時，因考量人力的關係，原本「00-02」是要排自己去站，剛好呂員在他旁邊，「他有看到我排這個衛哨，他向我表示說他應該可以去值勤這班衛哨。」

連長說，「當下我是有跟他確認說他真的可以？因為那周他值星的勤務本來就比較重，基本上我們排定衛哨時會把值星官排除，因為值星官的精神壓力上會比較大一點。」他認為，「如果要抗命的話，也不需要再回去，我覺得他沒有抗命的態度。」

高雄地院法官認為，被告為當周值星官，公務繁忙、身體過度勞累而不到勤務所在地，於睡夢中驚醒後有立即前往執勤，且坦承犯行尚知悔悟，依《陸海空軍刑法》不到勤務所在地罪，處拘役40天，可易科罰金；又犯行使變造公文書罪，處有期徒刑1年3月，均緩刑2年，緩刑期間應接受兩次法治教育，交付保護管束。全案可上訴。

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關鍵字：夜哨,站哨,安全士官,值星官

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