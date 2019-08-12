港警太古站內「近距離開槍」！示威者逃竄摔手扶梯　62歲姨也被制伏

記者錢玉紘／綜合報導

香港反送中示威者在11日晚間與警方爆發多起衝突，其中地鐵站成為雙方交戰的地點之一。一群示威者移動到太古站時，在C出口遭警方包圍，現場有防暴警察近距離射擊群眾，更沿著手扶梯闖入地鐵站，許多人在追逐過程中跌倒受傷。



綜合港媒報導，多名手持胡椒球槍的速龍小隊成員在地鐵站C出口外，堵示威者與民眾的出路，當時有許多人聚集在電扶梯，速龍小隊則朝示威者開槍，距離不到一公尺，同時，防暴警察則是以亂棍狂毆，多人被打倒在地，警員持續揮棍，並直接踢示威者的頭部，更有在手扶梯上的民眾遭員警推落。

許多人因此受傷，被送往醫院，至少有6人被制伏，其中包括已經62歲，被年輕人稱作「王婆婆」的王鳳瑤。事後大批太古站附近的市民不滿警方濫用武力，一度在現場包圍警車，後來又到站外英皇道路的路中央，阻擋警車離開，雙方大約對峙了10分鐘，期間區議員趙家賢也質問警方，為何在港鐵站內有多人受傷，警方拒絕回應。

另外，11日晚間在港鐵葵芳站也有大約500名示威者聚集，葵涌警署的警察人員舉黑旗示警，晚間8點55分，示威者在葵芳站向警方噴水、噴灑滅火器。9點左右，警方向站內發射3發催淚煙彈、橡膠子彈，地鐵站為密閉空間，煙霧難以消散，多人吸入煙霧而感到不適；晚間10點左右，示威者在葵涌警署外面聚集、架設路障。

▼港警在葵芳站內施放催淚彈。（圖／版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image）

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