影／銅鑼灣男被制伏「門牙斷裂」...臉壓地沾滿血！哭喊對不起被逮

▲香港示威者被打到門牙斷裂，壓在地上臉貼自己的血。（圖／翻攝自臉書／香港大學學生會學苑即時新聞 Undergrad, H.K.U.S.U. Instant News）

記者錢玉紘／綜合報導

香港反送中示威者11日在多個地點集會遊行，到了晚間爆發激烈衝突。銅鑼灣一名男子被拍到，遭警察與不明黑衣人壓制在地，倒在血泊中，並且大聲哭喊對不起，但仍沒有被放過。香港醫管局統計，到了11日晚間11點半為止，共有13人受傷，不過在午夜後又發生多起激烈衝突，人數恐再增加。

在銅鑼灣SOGO百貨對面的軒尼詩道，從下午開始就被大批示威者佔領，到了晚間演變為流血衝突一名男子被警察與不明「黑衣人」強力按在地上，其中這群黑衣人戴著口罩，穿著與示威者類似的打扮，但並未表明自己是否為便衣警察。

該男子的頭直接被壓在地上，臉就貼著自己的血，期間他呼喊「對不起」、「是我不好」，接著又說「我門牙已經斷了啊」請警察先放開他，他痛得大哭，但是警察與黑衣人並沒有要放開他的意思，最後疑似直接被警察帶走。





根據香港醫管局統計，截至11日晚間11點半，共有13名傷者，分別為9男4女，年齡介在17到56歲，其中一男一女傷患傷勢嚴重，另兩名男傷者情況穩定。

【更多香港811衝突】

港警尖沙咀射布袋彈 女示威者護目鏡遭擊穿「眼球破裂」！頭破血流送醫



快訊／防暴警衝入太古站！港鐵手扶梯「揮棍追捕」示威者 多人被制服

港警港鐵葵涌站「發射3枚催淚彈」 大廳煙霧迷漫「示威者逃竄」