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iPhone通訊錄成「攻擊目標」　駭客能直接繞過安全機制

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▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲資安公司發現，iPhone通訊錄能夠成為駭客攻擊的目標。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

資安公司Check Point發現，包括iOS、MacOS、Windows 10等作業系統採用的SQLite資料庫引擎，可能成為駭客攻擊的目標，例如有心人能夠繞過蘋果安全機制，獲取iPhone的控制權，並控制聯絡人通訊錄程式。

美國財經媒體Market Watch報導，SQLite資料庫引擎利用在諸多作業系統中，包括蘋果iOS、MacOS、谷歌Chrome瀏覽器、Android作業系統和微軟Windows 10作業系統，以及Safari瀏覽器和Firefox瀏覽器。此外，也被利用在Dropbox、Adobe等許多軟體。

報導指出，由於應用廣泛，SQLite資料庫引擎也成為駭客眼中的肥肉。Check Point公司11日在拉斯維加斯的資安年會DEF CON上展示，駭客能夠如何繞過安全機制，獲取裝置權限，而包括iPhone通訊錄和Mac上保存的密碼，都儲存在SQLite資料庫中。

Check Point資安團隊負責人赫斯科維奇（Omri Herscovici）表示，「如果成功，入侵者就能掌握你的iPhone，以及裡面的資料。」

Check Point公司表示，已經於3月份通知蘋果此漏洞，補丁也已經於5月份發布，此外，Check Point也同樣告知微軟公司此事，但包括微軟和蘋果，皆沒有針對此事回應。

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關鍵字：iPhone,Mac,SQLite

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