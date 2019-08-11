舊手機不只能二手拍賣　超實用7項功能讓手機價值翻身

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舊手機不只能二手拍賣　變身Game Boy、Google Home讓價值翻身

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▲iPhone 6s。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ 圖為iPhone 6s。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

智慧型手機不斷推陳出新，功能也越來越進階，但對於「堪用」的舊手機來說，不是只有二手賣掉或是丟掉兩種方法，你可以把它變成其他你想要的東西！

智慧型手機已經可以算是一台小型、功能強大的電腦，具有儲存空間和拍攝鏡頭，用戶可以不必花錢購買另一台昂貴的設備，只要讓舊手機替代其他電子設備就好。外媒CNET就整理出了7種舊手機的「變身方法」，甚至可以將它變成家庭安全鏡頭或是萬能遙控器。

Nintendo Game Boy

當將Android變成Nintendo Game Boy時，就可以滿足用戶隨處想玩遊戲的慾望。只要使用兼容的Android手機和Hyperkin Smartboy移動設備就可以達成。

為了玩遊戲，你需要購買Game Boy卡帶，但如果你沒有復古卡帶，你也可以玩Game Boy Advance應用程式。

萬用遙控器

擁有一台可以做任何事情的遙控器方便多了！只要下載遙控器應用程式，例如iRule（適用於iPhone或Android），然後將手機同步到包括Xbox One、Roku和Apple TV在內的設備，或是如果家中有智慧型燈泡，也可以將手機同步到這些燈泡，只要一台手機就能控制各種設備。

Google Home

把Android手機重新定位為Google Home智慧型揚聲器非常簡單，還無需另外下載應用程式。只要確保手機已更新至最新的Android操作系統，並可以呼喊「OK, Google」，接下來，只需要找到一個藍牙揚聲器來配合手機，並確保兩個設備始終保持連結狀態，向手機發出Google命令後，就可以將手機當成Google Home使用，而且還不必花費129美元購買Google Home。

▲▼ Google Home。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Google Home。（圖／達志影像／美聯社）

家庭安全攝像頭

通過將舊手機變成家庭安全攝像頭來確認家中安全也很方便，只要下載安全攝像頭應用程式，如Alfred（適用於iPhone或Android）即可開始使用。可以在工作、外出期間檢查你的房子，以確保一切正常，將手機放在房子視野最好的位置，在那裡你可以看到最好的景色。

當回家的時候，也可以把手機隱密地放在外面，看看是誰在敲你的門或觀察有無任何可疑的活動，也許你會發現它只是一隻浣熊在你的院子裡留下糖果包裝，而不是鄰居的孩子在惡作劇。

嬰兒監視器

每當聽到哭聲或陌生聲音時，不需要趕到孩子的房間，而是將舊手機變成嬰兒監視器，檢查寶寶是否正常。

用戶可以在房間內裝設舊手機，並通過在兩台設備上安裝的Skype做視訊連線，或是使用嬰兒監視器應用程式，如Dormi（適用於Android）或Cloud Baby Monitor（適用於iPhone），可以在任何房間裡看到寶寶是否安全，讓父母感覺更放心。

無線滑鼠

當無線滑鼠在沒有任何警告的情況下當機時，這可能很煩人，但手機也可以立即變成鼠標。只要下載應用程式，例如iPhone或Android的Remote Mouse，將手機和電腦連接到同一個Wi-Fi網路後，就能讓手機立馬變身滑鼠。

音樂播放器

由於擁有新手機，因此可以清除舊手機上的所有數據，但音樂和音樂應用程式除外！使用舊手機作為媒體播放器，還可以釋放新手機上的儲存空間。如果想要舉辦派對，也可以將手機其連接到環繞聲揚聲器。

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關鍵字：舊手機,舊換新,二手

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