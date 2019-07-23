資源共享拒絕快時尚！台東瘋二手市集　2處常態市集歡迎挖寶

▲台東掀起一股二手市集熱，市集也加入了在地友善小農自產農產食品及手作、再生或改造文創藝品攤位。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東地區近來掀起一股二手市集熱，除了有與機關活動結合舉辦不定期型，亦有社區自發常態型二手市集，將生活中已不需要但仍可堪用之物品，透過二手市集的平台交流，達到資源循環再利用之美意，歡迎在地鄉親及遊客一起到台東二手市集挖寶，落實「資源循環」。

目前台東常態性的二手市集共有二處，一處位於鐵花村『音樂聚落 ‧ 慢市集』，於每月的第三個禮拜日，其主題打造為“二手x手作”；另一處則位於南王壘球場的『普悠瑪二手市集』，固定於每月雙週星期六，主題打造“讓部落動起來”，兩處市集除了二手物品攤位，也加入了在地友善小農、友善環境等農產食品販售攤位，以及手作、再生或改造文創藝品攤位。

台東環境保護局指出，民眾的環保意識越來越強烈，常有定期或不定期環保二手市集，除了可將不再使用物品交易，使物品得以延續使用價值，資源再利用，同時也自主推動自備包裝袋（盒）共同來加入減塑行動，成為了新型態二手市場交流的精髓。

環保局期望透過推廣友善小農用在地、食在地減少碳足跡，減低衝動消費所造成不必要的碳產生，展現出台東「資源循環」、「低碳生活」的永續家園。