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「我睡一下」24歲正妹房間內留遺書燒炭…母一看內容軟腳痛哭

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▲▼示意圖,自殺,光,希望,幫助,輕生,害怕,黑暗,獨,危險,死亡,恐懼（圖／123RF）

▲24歲的漂亮女孩留下遺書後，房間內燒炭身亡。（圖／123RF）

大陸中心／柯振中報導

「這麼漂亮的女孩，像她這樣肯吃苦耐勞的不多…」海南海口24歲的夢夢（化名）日前對父親說「我睡一下，不要吵醒我」後，留下一封寫有「我也想念妹妹了，想去陪著她了」的遺書，把自己反鎖在房間，喝下白酒，點燃事先準備好的木炭自殺。母親發現後，當場癱軟淚崩。

綜合陸媒報導，夢夢的母親劉女7日晚上想叫女兒吃飯，於是上門呼喚，但女兒的房門反鎖著；拿鑰匙打開房門後，卻看見女兒躺在床上，床邊還擺了裝滿木炭殘渣的火爐，嚇得她立刻打電話求援。

救護人員到場後，卻沒有進行急救，反而告訴劉女，「非常抱歉，她至少在3個小時前就已經走了。」劉女一聽，當場癱軟淚崩。

仔細搜索女兒的房間，劉女發現一封布滿淚痕的遺書，內容寫著，「給我親愛的爸爸媽媽，原諒女兒在今日選擇結束自己的生命…被騙了20幾萬元（人民幣，以下同，約新台幣90萬元）無力償還，挪用了爸爸6萬7千元，借了十幾萬貸款，還欠朋友們幾萬元…你們養育我這麼多年，我卻做了這些對不起你們的事…我只能選擇了結自己這一生了，我也想念妹妹了，想去陪著她了…」

▼24歲女留下遺書，家中燒炭自殺。（圖／南國都市報）

▲24歲女家中燒炭自殺。（圖／南方都市報、海南都市報）

劉女指出，她經營一間金紙店，收入不高，而且丈夫10多年前生了一場大病，到現在還要接受治療，女兒知道自己辛苦，時常勸慰「媽媽這些年已經很辛苦了，我已經工作了，是大人了，你就放心吧」。

劉女提到，女兒口中的「妹妹」，其實6歲時就已不幸離世，自己能夠相依為命的，只有女兒。劉女說，女兒相當懂事，無論念書時或出社會，都相當節儉，「和其他女孩一樣，夢夢也非常年輕、漂亮，愛美，但她沒有一件品牌的化妝品和衣服。」

夢夢公司主管得知消息後深表遺憾，「這麼漂亮的女孩，像她這樣肯吃苦耐勞的不多，做事也是非常積極認真。」此外，劉女也在女兒的手機中發現了另一份「電子遺書」。

遺書內容寫到，夢夢借來的錢被某個平台誘導儲值，為了把第一筆錢贖回來，只能不斷儲值，最後把25萬元都全部投入，卻沒有拿回半毛錢，「我報過警了，沒有受理…這幾天我真的累了，可能也是我太懦弱了…只能選擇逃避。」

▼夢夢指出，自己報警後，警方卻沒有受理。（圖／123RF）

▲▼示意圖,自殺,光,希望,幫助,輕生,害怕,黑暗,獨,危險,死亡,恐懼（圖／123RF）

夢夢的朋友說，大約7月中旬，夢夢曾在微信朋友圈指出，自己認識了一個「富二代」男友唐明，但沒提到是怎麼認識的。依據夢夢朋友提供的聊天資料，「唐明」向夢夢說明，自己在老家有2套房子，父母開超市的，自己最近又匯了300萬回家，身上還有100多萬元。

此外，警方調查發現，夢夢7月初第一次向某個平台轉帳，起初只有300元，當時名義是「投資股票」，但到了7月底，夢夢卻一口氣將父親留給她的67000元全部轉過去，「然後，微信中的富二代男友突然消失。」目前警方已介入調查，詳細事件經過為何，仍在進一步調查當中。

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▼夢夢與富二代男友的對話。

▲24歲女家中燒炭自殺。（圖／南方都市報、海南都市報）

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關鍵字：遺書,夢夢,海南海口,燒炭

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