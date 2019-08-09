貨櫃車2秒爆頭違規女騎士　法官判無罪「法律不能強人所難」

記者柯沛辰／彰化報導

彰化57歲曾姓婦人4年前騎車行經鹿港龍舟路，疑似未兩段式左轉，遭後方同向一輛貨櫃車輾斃身亡。事後，大車駕駛被依業務過失致死罪起訴，但法官審理時認為，這個路口必須兩段式左轉，曾姓婦人違規左轉，導致貨櫃車駕駛沒有充足的反應時間煞車，「法律不能強人所難」，因此判決無罪。但家屬不服，表示會再上訴。

2015年10月19日中午12點53分，曾婦準備騎車返家，行經龍舟路、青雲路口，突然往左切入快車道，疑似要直接違規左轉，不料卻遭後方同向的貨櫃車追撞捲入車底，當場輾過頭部身亡。檢警調查後，確認肇事的林姓駕駛沒有酒駕，訊後依業務過失致死罪起訴。

▲貨櫃車意外輾斃女騎士，林姓駕駛被依業務過失致死起訴。（圖／東森新聞）

彰化地院審理時，法官審閱事故現場圖、路口監視器，同時也把案件送交通部行車事故鑑定，發現這個路口禁止左轉，也有「機慢車兩段左轉」標誌，但曾婦違規左轉，林姓駕駛即便盡了注意義務，也無超速，反應時間仍只有2秒，根本來不及煞車，很難去苛責被告有過失責任，因此判決無罪。

死者丈夫施春貴（埔鹽鄉代表）相當不滿，質問「難道開車的人不用注意左右方前後的來車嗎？法院這樣的判決，對我們家屬來說一定很不服氣，十天之內我會提出上訴！」

▲法官認為，曾姓女騎士未依規定兩段式左轉，難認林姓駕駛有過失責任。（圖／東森新聞）

法官表示，依據道路交通管理條例，駕駛人確實該注意車前狀況，但前提是駕駛要有能夠注意的可能性存在，該案無法證明林姓駕駛超速或違規，基於交通信賴原則，被告無法預見死者突然要左轉，也無足夠時間防範，實在難以強求其在2秒內將貨櫃車完全煞停，「法律不能強人所難」，因此判決無罪；全案仍可上訴。

▲死者丈夫不滿判決，表示會再上訴。（圖／東森新聞，下同）

▲▼現場號誌規定禁止左轉，機車則要兩段式。（圖／東森新聞）