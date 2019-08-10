2019夏日三款美體身體乳推薦，美白遮瑕一瓶搞定

很多朋友都說我很白，但是真的實際上看過我穿短褲的朋友沒幾個，其實是因為以前我的皮膚並不好。我很容易過敏，所以小腿其實有很多抓痕與黑色素沉澱，記得剛跟老劉交往時，他看到我的小腿也是倒抽一口氣，真的不誇張，是很多疤痕，一條一條的，或是一點一點的，通通都有。經過了大約三年的努力，慢慢讓小腿上的痕跡褪去，才有了現在常穿短褲的我，大家也都很好心的誇讚我腿很白，說真的很開心。





雖然我也不是真的美腿，但是能從滿滿的黑色素變成現在白白的腿，我已經心存感激了。以前因為嚴重過敏，常常起床後發現小腿被我抓到流血，因此留下不少抓痕，也導致我從來不穿短褲，更別說是裙子了，連一件都沒有。但是現在不一樣了哦，已經敢穿短褲見人了，我想可能有些朋友跟我一樣，對自己的皮膚沒有信心，所以今天我想好好分享，我自己平日美體的選擇。

OTAMA歐朵瑪 燕麥高效修護身體乳

這一瓶身體乳是我去年才接觸到的，當時其實是跟廠商合作收到的產品，因為自己用了很喜歡，所以又買了一瓶回來。我的皮膚很容易乾癢，如果使用到太黏膩的產品會敏感發癢，真的是很難相處的皮膚。不過這瓶燕麥高效修護身體乳是走溫和路線，所以晚上的夜間身體保養，這一瓶就滿適合的。

它的質地是比較水潤的，所以有時候瓶口沒蓋好，乳液會直接流出來。也因為很水潤，所以使用量不用很多。沒有任何香氣，所以像是冬天比較乾燥、或是皮膚比較敏感的時候，這一瓶就會是我的第一選擇。

雖然滋潤，但是吸收度滿好的，皮膚可以感受到一種潤感，我自己是覺得冬天用最剛好，因為它的補水度超強大，小腿的乾紋，在冬天通通都已消失。



ALLGOOD奧護佳 金盞花薰衣草修護保濕身體乳

現在天氣很熱，如果使用太保濕的歐朵瑪，我是覺得太重了點，所以就問了一下朋友，有沒有推薦比較清爽，但是也一樣適合敏感肌膚的身體乳。朋友說ALLGOOD的產品都很不錯，雖然才剛引進，就是主打專門FOR敏弱肌膚的，選用有機的成分及精油來製成的產品，本來我還嫌它有點太貴，用了以後發現這個價位很可以！

第一次用的時候，它的質地我覺得母湯，因為它是屬於比較不水潤的乳狀質地，就是說歐朵瑪是水潤的，你倒出來它會流得到處都是，可是ALLGOOD擠出來，那個形狀都不會變。我正想打電話去唸朋友怎麼推了個那麼厚重質地的身體乳給我，沒想到推開後，嘖嘖，那種柔滑感好讓人困擾啊，怎麼立馬就顛覆我的第一印象呢？

擦在身體上的感覺，就像是絲絨般的滑順，沒有我以為的那種黏膩厚重，反而是一種很咕溜的感受。使用量上來說，不用太多，因為它細細推開後可以很均勻的包覆住身體，加上淡淡薰衣草的香氣，真的好適合晚上使用。因為多了薰衣草，也讓我覺得這個夏天多了點清爽與舒心，每晚的夜間保養，就變成我最期待的一件事了。雖然擦完以後皮膚不會透亮透亮，但是用摸的就能感受那種細緻，真心大愛啊！



LOVEISDERMA愛斯德瑪 珍珠美肌嫩白精華乳

剛剛介紹的兩瓶身體乳都是以保濕為主，現在要來介紹我的新歡，讓肌膚能像珍珠般那樣透亮白皙的珍珠美肌嫩白精華乳。其實它有點點類似身體的素顏霜，不但能幫助提亮肌膚，也有即時的視覺效果哦！擦起來會有一種看起來更白皙的感覺。

先來看一下它的質地，乳狀的不意外，有一股淡淡的清香，裡面添加的是美白聖品珍珠粉粹取啊！

不過說到身體的素顏霜，我就想到之前很紅的emma1997的美體勻嫩霜，那個時候我也是被迷住，剛好這都是類似產品，那就順便來做一下比較囉。

比較選手有 : emma1997 美體勻嫩霜、It’s Skin婚紗美白保濕素顏霜。

emma1997在網路上討論度真的滿高的，而婚紗霜則比較少，但是有用過的朋友都說真的一秒變白。

先來看看這三種身體乳的質地，依水潤度來看，愛斯德瑪>emma1997>It’s Skin。實際上推開後，確實也是愛斯德瑪比較潤，由於我小腿比較乾，所以如果美體霜不夠水潤，推開後反而會出現滿滿的小乾紋，看起來就會恐怖許多。

我都只先擦一腳，來做比對。雖然愛斯德瑪的珍珠美肌嫩白精華乳並沒有很明顯提高色階，但是可以看的出來有比原來的膚色更白一點點，雖然我本身腳已經很白了，無論是擦哪一瓶，效果都有限。我最喜歡的是它提供給我的光澤度，看看那個反光，好像我皮膚真的很水嫩很好這樣，現在外出只要穿短褲，我都會擦這一瓶。

(如果是白天當然還是建議後續要擦防曬哦)

Emma1997的美體勻嫩霜，我看網路上很多人擦起來都有明顯差異。我自己擦起來是還好，算是一個很中規中矩的美體素顏霜，它的香氣比較重一點，但還算可以接受。水潤度表現還算可以，只要我前一天有好好保養，通常隔天擦它是不會有問題的。但是也曾發生過我前一天沒擦乳液保養，隔天擦它乾紋有點明顯的狀況。

It’s Skin婚紗美白保濕素顏霜大概跟我真的很不合吧！其實它是這三瓶中讓我擦起來最有明顯差異的一瓶了，但是礙於它比較難推開，因此乾紋真的是會比較明顯，然後有點太香了，我自己是不太喜歡啦。它比較像是擦了粉餅那樣，讓你的皮膚看起來霧霧白白的，如果我的皮膚沒那麼乾燥的話，擦起來應該效果是滿不錯的。

總結來說，我自己因為比較追求水潤的光澤感，所以希望美體用身體乳可以擦起來提亮膚色之外，還能更顯光澤。因此我比較喜歡愛斯德瑪的珍珠美肌嫩白精華乳，水潤度比較夠的話，我也比較不會有乾癢問題，婚紗霜擦完，我在冷氣房裡會不自覺地抓抓小腿，勻嫩霜是還好，但是如果能更有光澤感更好。



白天用提亮膚色的美體身體乳，晚上則使用保濕補水的修護身體乳，另外如果真的太乾燥，我還會幫小腿敷凍膜，說到凍膜，那就一定要提一下超大罐的愛斯德瑪B5保濕凝膠面膜啦。雖然是臉部在用，但我必須說，曬後用來敷身體也好適合！而且它真的太大罐，臉跟身體一起用才不會用不完啊！



只要勤勞保養跟照顧肌膚，我想大家都能跟我一樣慢慢擺脫恐怖的抓痕之類，以上是我自己認真使用後的心得分享，希望大家都能美體成功。



文章僅是個人使用心得，無廣告推銷之意，如果有興趣的朋友建議還是自行靠櫃體驗為佳。請注意，文章內所提及的成分與功效，皆是引自於產品介紹，不等於聲稱具有任何療效。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Ching Hs.

（完整文章請看VOGUE.com）



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