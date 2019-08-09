以為「利奇馬來襲」警察不出門　通緝犯上街吃飯　結果...

▲李姓男子對於自己被捕感到相當詫異。（圖／翻攝中國網）

記者曾俊豪／綜合報導

颱風「利奇馬」今（9日）直撲大陸浙江玉環，當地漁船紛紛進港迴避颱風。一名藏匿在漁船上的竊盜通緝犯，想說颱風天警察應該不會出門，便上街吃飯，沒想到當地警方早就接獲線報，在碼頭附近的小吃店守候，最終將他逮捕。

《中國網》報導，今天上午11點多，玉環市公安局情指聯勤中心民警吳金良接獲線報，表示在大麥嶼街道老碼頭避風的一艘外省漁船上有一名逃犯，經過調查，他發現這名通緝犯是來自貴州遵義的李姓男子。

報導提到，李姓男子原先曾因偷竊摩托車被捕，2018年初，他服刑期滿後，便到福建一艘漁船上做工。沒想到，今年5月份，李姓男子回老家時，又和朋友一起偷了5個電動車電瓶，之後逃回漁船工作，因此被貴州警方依盜竊罪通緝。

8日晚間，因爲利奇馬颱風的影響，李姓通緝犯所工作的漁船進入大麥嶼碼頭躲避風浪，他因為自己的「特殊身份」一度不敢上岸。一直到9日中午，看到利奇馬步步逼近，他想說颱風天警察應該不會出門，便壯著膽上岸吃飯。

報導指出，警方最終在碼頭附近的一間熱炒店抓到人，當時李姓男子正在吃飯，他對於自己被捕也感到相當訝異，甚至向警方表示「沒想到這麼大的雨，你們還會出門抓人！」

▲利奇馬直撲浙江，陸媒在岸邊報導颱風最新消息。（圖／翻攝浙視頻截圖）